Mersin'deki kokain operasyonunda dalgıçların planı deşifre oldu: Günlerce hazırlık yapmışlar

Mersin Limanı'nda bir gemiye yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 350 kilogram kokainin, deniz yoluyla gizlice çıkarılması planlandığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre organizasyonda görev aldığı değerlendirilen iki dalgıç, operasyon günü gelmeden önce günler boyunca hazırlık yaptı.

O.K. ve E.Y. isimli şüphelilerin polis tarafından izlendiğinden habersiz olduğu, su altında gerçekleştirilecek çalışma için çeşitli dalışlar yaptığı belirlendi. Şüphelilerin özellikle daha uzun süre su altında kalabilmek ve nefes kontrolünü geliştirmek amacıyla antrenman yaptığı tespit edildi.

Polisin takibi sırasında dalgıçların yanı sıra uyuşturucu sevkiyatının diğer bağlantıları da mercek altına alındı. Şüphelilerin kimlerle görüştüğü, hareket güzergahları ve organizasyonla olası bağlantıları adım adım takip edildi.

UYUŞTURUCU YÜK BÖLÜMÜNDE DEĞİL, GEMİNİN GÖVDESİNDEYDİ

Operasyonun ardından uyuşturucunun nasıl gizlendiğine ilişkin ayrıntılar da netleşti. Kokainin geminin normal yük alanlarına konulmadığı, su altında kalan ve dışarıdan ulaşılması için dalış gerektiren bir bölmeye yerleştirildiği belirlendi.

Denizcilikte "sea chest" olarak bilinen, Türkçede "kinistin" adı verilen bölümün motorların denizden soğutma suyu aldığı sistemin parçası olduğu öğrenildi. Bu bölmede özel olarak oluşturulan gizli alanda 12 büyük paket bulundu.

Paketlerden yaklaşık 350 kilogram kokain çıktı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu açıklandı.

SANTOS LİMANI BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, geminin Türkiye'ye gelmeden önceki hareketlerini de incelemeye aldı. Uluslararası seyir bilgileri AIS kayıtları üzerinden geriye dönük olarak değerlendirildi.

Son TV'deki habere göre elde edilen bulgular, uyuşturucunun 14-15 Ağustos tarihlerindeki Brezilya'nın Santos Limanı bağlantılı süreçte geminin kinistin bölümüne yerleştirildiği ihtimalini güçlendirdi.

Uyuşturucunun gemiye sonradan dışarıdan eklenerek gizlenmesini ifade eden "parazit yöntemi" kullanılarak yerleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak uyuşturucuyu gemiye kimin koyduğu ve Türkiye'deki bağlantılarla nasıl irtibat kurulduğu henüz soruşturmanın tamamlanmayan bölümleri arasında bulunuyor.

SU ALTI PLANININ HAZIRLIKLARI GÖRÜLDÜ

Geminin Mersin'e ulaşmasının ardından planın son aşamasına geçilmesi bekleniyordu. İddiaya göre dalgıçların, geminin gövdesindeki gizli bölmeye ulaşarak uyuşturucuyu buradan çıkarması planlanıyordu.

Operasyon sırasında ele geçirilen dalış ekipmanları ve su altı deniz skuteri de soruşturma açısından önem taşıyor. Ekipmanların, uyuşturucunun su altındaki bölümden çıkarılması için kullanılmasının planlandığı değerlendiriliyor.

Ancak güvenlik güçlerinin takibi nedeniyle plan uygulamaya geçirilemeden operasyon düzenlendi.