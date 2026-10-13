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Halk TV Türkiye Mersin'de başkanvekili seçimleri: Seçimler kapalı yapılıyor

Mersin'de başkanvekili seçimleri: Seçimler kapalı yapılıyor

Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi yapılıyor. Seçimler izleyicilere kapalı olarak gerçekleşirken CHP'nin adayı 47 oy aldı.

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Mersin'de başkanvekili seçimleri: Seçimler kapalı yapılıyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi yapılıyor. Seçimler izleyicilere kapalı gerçekleştiriliyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seçer'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi yapılıyor.

İZLEYİCİYE KAPALI SEÇİM

Seçim, bugün saat 14.00'te başladı. Toplantı, basına ve izleyicilere kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Bugünkü başkanvekilliği seçimlerinde CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç olarak açıklandı.

1. turda yaşananlar

Birinci turda CHP'nin adayı Genç 47 oy aldı. 24 oy ise boş kullanıldı. Seçimde ikinci tura geçildi.

2. turda yaşananlar

İkinci turunda CHP'li Genç 47 oy aldı. 2 oy geçersiz sayıldı, 24 oy ise boş kullanıldı. Seçimde üçüncü tura geçildi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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