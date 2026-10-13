Mersin'de başkanvekili seçimleri: Seçimler kapalı yapılıyor
Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi yapılıyor. Seçimler izleyicilere kapalı olarak gerçekleşirken CHP'nin adayı 47 oy aldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi yapılıyor. Seçimler izleyicilere kapalı gerçekleştiriliyor.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Seçer'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi yapılıyor.
İZLEYİCİYE KAPALI SEÇİM
Seçim, bugün saat 14.00'te başladı. Toplantı, basına ve izleyicilere kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Bugünkü başkanvekilliği seçimlerinde CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç olarak açıklandı.
1. turda yaşananlar
Birinci turda CHP'nin adayı Genç 47 oy aldı. 24 oy ise boş kullanıldı. Seçimde ikinci tura geçildi.
2. turda yaşananlar
İkinci turunda CHP'li Genç 47 oy aldı. 2 oy geçersiz sayıldı, 24 oy ise boş kullanıldı. Seçimde üçüncü tura geçildi.