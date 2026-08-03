Memurlara 4 gün mesai 3 gün tatil talebi Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyerek yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yeni bir rapor hazırladı. Toplumsal beklentileri ve kişisel talepleri Meclis gündemine taşıyan komisyonun yayımladığı verilere göre, geçtiğimiz Temmuz ayında TBMM Dilekçe Komisyonuna toplam bin 610 başvuru gerçekleştirildi.

EN ÇOK BAŞVURU YAPAN İLLER VE ÖNE ÇIKAN KONULAR

Hazırlanan rapora göre, yapılan bin 610 başvurudan 207'si kadın vatandaşlar tarafından iletildi. Vatandaşların Komisyona en sık başvurduğu alanlar çalışma ve sosyal güvenlik konuları ile adalet sistemine ilişkin meseleler oldu. TBMM'ye en çok dilekçe gönderen iller sıralamasında ise ilk üç sırayı sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir paylaştı.

Kategori Detay / İstatistik Toplam Başvuru Sayısı 1.610 Başvuru Kadın Başvuru Sayısı 207 Başvuru En Çok Başvurulan Alanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet Konuları En Çok Dilekçe Gönderen İller 1. İstanbul

2. Ankara

3. İzmir

KIŞLIK VE YAZLIK BAŞKENT ÖNERİSİ İLE ÇOKLU OY TALEBİ

Komisyona sunulan dilekçeler arasında günlük yaşamı ve ülke yönetimini ilgilendiren oldukça sıra dışı ve dikkat çekici teklifler yer aldı. Başvurular arasında öne çıkan en çarpıcı taleplerden biri, İstanbul'un kışlık başkent, Ankara'nın ise yazlık başkent yapılması önerisi oldu. Bir diğer dikkat çeken teklif ise seçim sistemine yönelik gerçekleşti; vatandaşlara yaşadıkları ilin çıkardığı milletvekili sayısı kadar oy kullanma hakkı verilmesi talep edildi.

İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ, DEDEKTİFLİK YASAKLARI VE DRON EĞİTİMİ

Vatandaşların Meclis'e ilettiği diğer başvurularda şu öneriler yer buldu:

Bedelli askerlik yapacak kişilere dron eğitimi verilmesi,

Özel dedektiflik şirketlerinin yürüttüğü faaliyetlerin tamamen yasaklanması,

Okul bahçelerinin yaz tatili boyunca mahalledeki çocukların kullanımına açılması,

"Ege" isminin kullanımının yasaklanarak mevcut "Ege" isimlerinin "Efe" olarak değiştirilmesi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE EVLİLİK KILAVUZLUĞU TALEPLERİ

Bir vatandaş, kamu kurumlarının sosyal medya mecralarını kullanımının sınırlandırılmasını, resmi duyuru ile bilgilendirmelerin sosyal medya yerine yalnızca resmi internet siteleri ve yerli platformlar üzerinden yapılmasını istedi.

Diğer bir başvuruda ise resmi nikah esnasında edilen evlilik yemininin yasaklanması ve evlilik çağındaki kişilere doğrudan hizmet sunacak, bu alana odaklanmış resmi bir devlet kurumunun hayata geçirilmesi talep edildi.

EKONOMİ, ÇALIŞMA HAYATI VE GÜNLÜK YAŞAMA DAİR SIRADIŞI TEKLİFLER

Komisyon raporuna yansıyan ve dikkatleri üzerine çeken diğer başvuru maddeleri ise şu şekilde sıralandı:

Suç olaylarında kullanımının önüne geçilmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması,

Ülkenin belli bölgelerinde sürdürülen başlık parası uygulamasının tamamen yasaklanması,

Alışveriş merkezlerinin (AVM) pazar günleri kapalı olması,

Tüm devlet kurumlarında kartlı mesai kontrol sistemine geçilmesi,

Annelere asgari ücret bağlanması ve çocuk başına asgari ücret tutarında yardım yapılması,

Kamuda görev yapan memurların mesai süresinin haftada 4 gün olarak yeniden düzenlenmesi,

Ülke genelini etkileyen doğal afet durumlarında ev ve iş yeri kiralarının 2 yıl boyunca sabit tutulması,

Kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık şekilde konuşmanın yasaklanması,

Kamu personeli alımlarında adayların akademik not ortalamasının temel kriter olarak esas alınması.

"DİLEKÇE HAKKI TOPLUMSAL BEKLENTİLERİN EN ETKİLİ YOLU"

Vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulmasında ve iletilen taleplerin değerlendirilmesinde aktif bir rol üstlenen Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamık, anayasal bir hak olan dilekçe hakkının, toplumsal beklentileri ve talepleri Meclis'e taşımanın en etkili araçlarından biri olduğunu vurguladı.