Mehmet Akif Ersoy hakim karşısında: Tanıklar dinlenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un "nitelikli cinsel saldırı" ve "suç örgütü kurma" gibi suçlamalarla yargılandığı davada ikinci duruşma bugün görülecek.

Ersoy, 10 Eylül'de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutukluluğa devam kararı alındı.

Mahkeme Mehmet Akif Ersoy ve yedi şüpheli hakkında hazırlanan yeni iddianameyi temmuz ayında kabul etmişti. İddianamede Ersoy hakkında 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası isteniyor.

TANIKLAR DİNLENECEK

Duruşmayı Halk TV Muhabiri Nermin Geyik takip ediyor. Geyik, duruşma öncesinde soruşturmaya dair şu bilgileri aktardı:

Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık'ta gözaltına alınmıştı ve iki gün sonra tutuklanmıştı Ersoy hakkında hazırlanan iddianamede suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel istismar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya temini ve uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma gibi suçlamalar var.

Ersoy’a dört ayrı suçlamadan da 11 yıldan 286 yıla kadar hapsi isteniyor. Ersoy, ilk kez 10 Eylül'de hakim karşısına çıktı. Ersoy duruşmada uyuşturucu kullandığını kabul etti ama hem çok kullanmadığını söyledi, örgüt suçlamasını reddetti.

10 Eylül'deki birinci duruşmada, ilk duruşmada Ufuk Tetik serbest bırakıldı. Bu duruşmada dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aralık 2025'te tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile birlikte bazı diğer isimlerin bulunduğu uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili iddianameyi Mayıs 2026'da tamamlamıştı.

96 sayfadan oluşan ve 20 Mayıs'ta mahkemeye sunulan iddianame ise İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmedi.

Mahkeme 4 Haziran'da iddianameyi eksiklerin tamamlanması için savcılığa geri gönderdi.

Yeni iddianame temmuz ayında kabul edildi.

İddianamede Mehmet Akif Ersoy'dan "suç örgütü lideri" olarak bahsediliyor.

Ayrıca "11 kez nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamaları bulunuyor.

İddianamede Mustafa Manaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik'ten "örgüt üyesi" olarak bahsediliyor.

Gazeteci Ersoy'a yönelik suçlamalar şu şekilde:

Kokain maddesinin "kişiler üzerindeki etkisini hem kadın olan mağdurlar üzerinde hem de örgüt üyeleri üzerinde sıkça kullanmak"

Arkadaş ve iş çevresinden tanımakta olduğu "örgüt üyeleri ile sıkça uyuşturucu madde sağladığı partiler düzenlemek"

Partilerde "cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla örgüt üyelerini ve mağdurları kullanmak"

Bulunduğu konumu kullanarak örgüt üyesi olan şüphelilerden bazılarının televizyon programlarına katılımını sağlayarak menfaat elde etmek