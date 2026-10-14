Halk TV'ye kayyum atanması sonrası Meclis'te siyah bantlı protesto düzenlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda YENİ Parti milletvekilleri ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto ettiler.

Protesto sırasında YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, şunları söyledi:

"Bugün fon skandalı konuşulacak, kim duyuracak haber kanalları duyuracak. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun savunması konuşulacak. Aylardır savunma yaptırmadılar. Savunmanın oalcağı gün, o savunmayı verecek kanallardan birini kapattılar.

Türkiye'de herkes borsanın büyümesinden bahsediyor ama hukukun olmadığı yerde sermaye büyüyebilir mi? daha dün burada sunum yapacak arkadaşımızın eşiyle ilgili soruşturma başlattılar.

İstiyorlar ki, her şeyi yapalım kimse duymasın; istiyorlar ki herkes bizim dediğimizi duysun; istiyorlar ki bizim önerdiğimiz kanalları seyretsinler; istiyorlar ki, bizim kurguladığımız kumpasların gerçekleri her yerde duyulsun istiyorlar.

Milletin vicdanı sizin zulmünüzden büyük. Halk TV'ye yapılan operasyonu bir kez daha kınıyorum"