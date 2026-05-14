MEB'den 'Özel İtalyan Lisesi boşaltılıyor mu?' dedirtecek adım

İstanbul'daki Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlerin TİS ve çalışma koşullarının eşit olması talepleri ile başlattığı grev 100 günü aşkın süredir devam ediyor. Öğretmenler grevlerinin yüzüncü gününde seslerini duyurabilmek için İtalya Konsolosluğu'na yürüyüş yapmışlardı.

MEB'TEN LİSEDEKİ ÖĞRENCİLERE NAKİL KOLAYLIĞI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı , Özel İtalyan Lisesi'ndeki grev nedeniyle derslere giremeyen öğrenciler için istedikleri okullara nakil seçeneği getirdi.

Nakil olan öğrencilere de gidecekleri okullarda eğitim kayıplarının giderilmesi için telafi eğitimleri verileceği bildirildi.

Özel Öğretim Genel Müdürü Fethullah Güner'in İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, "Özel İtalyan Lisesi'nden çeşitli nedenlerle ayrılarak resmi/özel örgün eğitim kurumlarına nakil olan/olacak öğrencilerin, önceki öğretim süreçlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı derslerde konu eksiklikleri ve öğrenme kayıpları yaşadıkları veya yaşayacakları anlaşılmaktadır" ifadeleri kullandıldı.

'ANAYASAL HAK' HATIRLATMASI YAPILDI

Gönderilen yazıda Anayasa'nın 42. maddesindeki “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmü hatırlatıldı. Yazıda, şunlar kaydedildi:

“Özel İtalyan Lisesi'nden nakil yoluyla ayrılarak ilinizdeki farklı ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran/yaptıracak öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamamaları, öğretim programlarındaki kazanım kayıplarının telafi edilmesi ve öğrencilerin anayasal haklarının etkin şekilde korunabilmesi adına gerekli tedbirlerin alınmasının zorunluluk olduğu bilinmektedir.

Buna göre Özel İtalyan Lisesi'nden çeşitli nedenlerle ayrılarak resmi/özel örgün ortaöğretim kurumlarına nakil kabulü yapılan/yapılacak öğrencilerin ders bazında akademik durumlarının okul yönetimlerince rehberlik servisi ve ilgili alan öğretmenleriyle birlikte değerlendirilmesi, boş geçen dersler nedeniyle oluşan öğrenme kayıplarının tespit edilmesi, öğrencilerin eksik kalan konu ve kazanımlarının tamamlanabilmesi amacıyla telafi eğitimleri planlanması, öğrencilerin başarı değerlendirmelerinin zamanında yapılması, sınıf seviyelerine uyum sağlayabilmeleri amacıyla rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesi, özellikle merkezi sınavlara hazırlık sürecinde bulunan öğrenciler yönünden telafisi güç mağduriyetlerin oluşmaması için gerekli eğitim tedbirlerinin gecikmeksizin alınması, yapılacak tüm iş ve işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42. maddesinde yer alan 'Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz' hükmü, çocuğun üstün yararı, eğitim hakkının sürekliliği ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve konu hakkındaki iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi adına konunun titizlikle takip edilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

ÖZEL İTALYAN LİSESİ'NDE NEDEN GREV VAR?

Aynı okulda çalışan İtalyan meslektaşlarıyla aralarındaki ücret, statü ve çalışma koşulları bakımından eşitsizlik bulunduğunu savunan öğretmenler, 'eşit işe eşit ücret' taleplerinin karşılanmaması ve aylardır süren müzakere sürecinin tıkanması nedeniyle grev yapma kararı aldı. Bu grev 3 aydan fazla bir süredir devam ediyor.