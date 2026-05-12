İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenlerin grevi sürerken veliler de isyan etti! '400 öğrenci mağdur ediliyor'

İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nde öğretmenlerin toplu iş sözleşmesi ve eşit çalışma koşulları talebiyle başlattığı grev 100’üncü gününe ulaştı. Okul önünde kurdukları direniş çadırında nöbet tutan öğretmenler, grevin 100’üncü gününde İtalya Konsolosluğu’na yürüyüş gerçekleştirdi.

Okulda görev yapan Türk öğretmenin sürdürdüğü grev nedeniyle eğitim faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar sürerken, bu kez veliler de seslerini duyurmak için harekete geçti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen veliler, yaptıkları basın açıklamasında yaklaşık 400 öğrencinin eğitim hakkının ciddi şekilde zarar gördüğünü savundu.

VELİLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Veliler adına yapılan açıklamada, grevin artık öğrencilerin geleceğini tehdit eden bir noktaya ulaştığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Tam 100 gündür 400 öğrencimizin dersleri boş geçiyor, sınavları yapılamıyor. 12’nci sınıf öğrencilerimiz mezuniyet haklarını ve üniversite geleceklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.”

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 26 öğretmenden 12’sinin göreve başladığı ancak Ankara İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı sonrası bu öğretmenlerin okuldan ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Veliler, öğretmenlerin sendikal hak arayışına saygı duyduklarını ancak öğrencilerin eğitim hakkının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade edildi.