Mantar toplamaya gittiler, ayıyla burun buruna geldiler

Tunceli'nin Pülümür ile Bingöl'ün Yedisu ilçeleri sınırında mantar toplamak için araziye çıkan 3 kişi ayı saldırısına uğradı. Yaralılar, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren zorlu çalışması sonucunda hastaneye sevk edildi.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre olay, Yedisu ve Pülümür ilçe sınırında yer alan Şampaşakaraderbendi köyü kırsalında meydana geldi. Arazide mantar toplayan E.S. (30), C.Y. (31) ve A.K. (32), bir ayının saldırısına uğrayarak yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 4 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından E.S., C.Y. ve A.K.'ye ulaşıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bingöl 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bulundukları sarp bölgeden alınarak tedavi edilmek üzere Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. (AA)