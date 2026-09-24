Mansur Yavaş'a aslında 12 gün önce istifa kararını aldıran o olay

Mansur Yavaş, CHP'nin butlan yönetiminden gelen açıklamaların ardından dün resmen istifa etti. Yavaş'ın istifasının ardından 8 belediye daha istifa kararı aldı. Ancak alınan bu kararın aslında 12 gün öncesinden verildiği öğrenildi.

ERDOĞAN ZİYARETİ SONRASI YAPILAN AÇIKLAMA İSTİFA KARARI ALDIRDI

ABB Başkanı Yavaş, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü gününde butlan CHP'sinin etkinliğine katılmayıp akşam saatlerinde Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası 'partiler rahatsızsa gereğini yapmaktan çekinmem' açıklaması yaptı.

CHP'li Faik Öztrak bu açıklamanın ardından "CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan parti değildir" ifadelerini kullandı. Nefes'ten Aytunç Erkin'in köşe yazısında aktardığı bilgilere göre Mansur Yavaş bu sözlerin ardından istifa kararı aldı.

Yavaş'ın bu açıklamadan sonra istifa metnini hazırladığı ancak daha sonra vazgeçtiği ve kurmaylarına da CHP’de kalacağı bilgisini paylaştığı aktarıldı.

Gazeteci Aytunç Erkin, o zaman alınan kararı şu şekilde paylaştı:

9 Eylül günü CHP’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümüne katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Hatta 10 Eylül açıklamasında kurduğu şu cümle partide rahatsızlık yaratmıştı: “Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem.”

11 Eylül’de “Gereğini yapmaktan da çekinmem” cümlesine yanıt CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’tan geldi: “CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş’ın açıklamasının takdirini milletimize bırakıyorum.”

İşte bu açıklamanın üzerine Mansur Yavaş “istifa” kararını aldı ve metni de hazırladı. Ancak… Daha sakin düşününce istifadan vazgeçti ve CHP’de kalacağını çalışma arkadaşlarıyla paylaştı. Yani, dünkü istifa 12 gün önce de gündeme gelmişti ama rafa kaldırmıştı Yavaş.