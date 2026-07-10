Malatya'da iki grup çatıştı: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Atakan Gür ile B.Ş. ve H.C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve karşılıklı silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, sokak ortasında birbirlerine tabanca ile ateş açtı.

SİLAHLI KAVGADA AĞIR YARALANDI

Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Atakan Gür, çatışmanın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Gür, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Gür, acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gür'ün cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)