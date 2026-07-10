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Halk TV Türkiye Malatya'da iki grup çatıştı: 1 ölü

Malatya'da iki grup çatıştı: 1 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Atakan Gür (25), hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Malatya'da iki grup çatıştı: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Atakan Gür ile B.Ş. ve H.C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve karşılıklı silahkavgaya dönüştü. Taraflar, sokak ortasında birbirlerine tabanca ile ateş açtı.

SİLAHLI KAVGADA AĞIR YARALANDI

Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Atakan Gür, çatışmanın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Gür, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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HASTANEDE KURTARILAMADI

Gür, acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gür'ün cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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