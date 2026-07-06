Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.G. ile akrabası E.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada P.G., tabancayla ateş ederek E.G., F.E. ve E.E.'yi yaraladı.

İKİ YARALANIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı F.E. ile E.E., ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli P.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)