Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Malatya'da acı olay: Oğlu ve yeğenini kurtarmak isterken canından oldu

Malatya'da acı olay: Oğlu ve yeğenini kurtarmak isterken canından oldu

Malatya'da girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçiren oğlu ve yeğenini kurtarmak isteyen Mehmet Raşit Pelit akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Malatya'da acı olay: Oğlu ve yeğenini kurtarmak isterken canından oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Mehmet Raşit Pelit, girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçiren oğlu ve yeğenini kurtarmak isterken akıntıya kapıldı.

Bir süre sonra gözden kaybolan Pelit, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere karşın 38 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

OĞLU VE YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN ÇAYA ATLADI

Acı olay, cuma günü öğle saatlerinde Tohma Çayı'nda meydana geldi. Mehmet Raşit Pelit, oğlu ile yeğeninin serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçirdiğini görüp kurtarmak için suya atladı. Ancak Pelit, akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuklar ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Malatya'da acı olay: Oğlu ve yeğenini kurtarmak isterken canından oldu - Resim : 1
Mehmet Raşit Pelit
Boğulma tehlikesi geçiren gazi yaşam savaşını kaybettiBoğulma tehlikesi geçiren gazi yaşam savaşını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar ile bölgeye sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Pelit'i bulup sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 38 yaşındaki Mehmet Raşit Pelit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Malatya Boğulma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro