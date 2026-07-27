Boğulma tehlikesi geçiren gazi yaşam savaşını kaybetti

Tirebolu ilçesindeki Yeniköy Mahallesi plajında akşam saatlerinde yaşanan olayda, daha önce uzman çavuş olarak görev yaparken gazi olan ve Gümüşhane'deki Kürtün Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışan 33 yaşındaki Ünal Cak, serinlemek amacıyla denize girdi. Ancak bir süre sonra aniden yükselen dalgalar nedeniyle gazi Cak, denizde zor anlar yaşamaya başladı.

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Çevredeki vatandaşlar, gencin suda çırpındığını fark ederek hemen müdahale etti. Vatandaşlar tarafından kısa sürede sudan çıkarılan Cak'ın bilincinin kapalı olduğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, olay yerine ulaşan sağlık görevlileri ilk müdahaleyi hemen gerçekleştirdi.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal Cak, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gazi Cak'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını derin yasa boğdu.

(DHA)