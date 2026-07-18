Malatya depremi sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Kırılmamış fay kırıldı: Büyüğüne hazır olun

Malatya merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki depremle sabah saat 06.20'de sallandı. AFAD vatandaşlarda tedirginlik yaratan depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

MALATYA DEPREMİ SONRASI AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremden kaynaklı can ve mal kaybı olmadığını açıkladı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz." dedi.

AFAD'dan tarafından yapılan açıklamada da depremden Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'nın da etkilendiği belirtilirken olumsuz bir durum bulunmadığı saha tarama çalışmalarının yine de sürdüğü ifade edildi.

Ünlü deprem uzmanlarından da açıklamalar peş peşe geldi. Prof. Dr. Naci Görür depremin meydana geldiği faya ilişkin bilgiler verirken Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin yapısını ve deprem potansiyelini açıkladı.

"KIRILMAMIŞ FAY KIRILDI"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde meydana geldiğini belirtti. Depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ifade eden Görür, sarsıntının daha önce kırılmamış ancak çevresindeki depremlerden etkilenmiş bir bölgede yaşandığını söyledi.

Görür paylaşımında, "Malatya'da, Gümüşuşağı'nda yaklaşık 15 kilometre derinde 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bölgede. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜĞÜNE HAZIR OLUN"

Prof. Dr. Osman Bektaş ise Battalgazi'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin, Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede gerilmenin yeniden dağıldığını gösterdiğini belirtti. Tek başına bu depremin daha büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Bektaş, buna karşın 6 büyüklüğündeki bir depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımın altına gelen "Malatya'da 7'nin üzerinde deprem bekleniyor mu?" sorusunu da yanıtlayan Bektaş, Malatya Ovası'nın birden fazla ve farklı doğrultulu fay sistemleri üzerinde geliştiğini, ovayı oluşturan bazı fayların gömülü ve gizli olduğunu belirtti.

Bektaş, "Jeofizik verilerine göre Malatya Ovası birden fazla fay üzerinde gelişmiştir. Ovayı oluşturan fayların bazıları gömülü ve gizlidir. M5 üreten faylar M6 da üretebilir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.