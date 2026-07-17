'Tez Zaman' tartışması büyüyor: Naci Görür'den 'Kur bir Bakanlık vesselam' çıkışı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün Marmara'da beklenen depreme ilişkin yaptığı "Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz" açıklamasının ardından başlayan tartışma sürüyor. Jeoloji uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş'ın, "'Tez zaman' ne demek? Ne kadar tez? Trajikomik bir açıklama... Deprem bilimi hiç bu kadar ZULÜM görmemişti..." sözleriyle yönelttiği eleştirilere Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir yanıt geldi.

GÖRÜR'DEN SERT YANIT: "KUR BİR BAKANLIK VESSELAM"

Gelen eleştirilerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Depremcilere selam. Nedir bu fay tartışması? Bilim platformunda tartışın, yazın, çizin helal olsun. Nedir bu medya? Deprem ülkesinde eninde sonunda deprem olur. Can güvenliğini artırmak mı istiyorsun. Deprem dirençli kentler kur. Sana ne faydan! Kur bir Bakanlık vesselam"

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Naci Görür, Küçükkuyu Fayı'ndaki hareketliliğin Marmara'daki gerilimi yansıttığını belirterek, "Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dr. Ramazan Demirtaş ise sosyal medyadan Görür'ü şu sözlerle eleştirmişti:

"'Biz' kim-ler? 'Tez zaman' ne demek? Midilli batısındaki 3.9'luk deprem ile 300 km uzaklıktaki kuzey kol arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz? Trajikomik bir açıklama."

"DEPREM BİLİMİ HİÇ BU KADAR ZULÜM GÖRMEMİŞTİ"

Eleştirisini sürdüren Demirtaş, " 'Tez zamanda deprem bekliyoruz' dediği Marmara kuzey kolu ile 3.9 depreminin olduğu Skyros-Edremit havzası arasında 280-300 km var. Ne ALAKA? KEL ALAKA Deprem bilimi hiç bu kadar ZULÜM görmemişti." ifadelerini kullanmıştı.