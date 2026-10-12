Makina Mühendisleri Odası’ndan trafik kazaları için çağrı: Kazaları mühendislikle engellemek mümkün

Manisa’nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından TMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan açıklama geldi.

“DENETİM KAMU ELİYLE EKSİKSİZ YAPILMALI”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yener, şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslerin yanı sıra okul ve personel servisleri, kamyonlar, çekiciler ve diğer ağır tonajlı taşıtların uzun yıllar boyunca yüksek kilometrelerde ve ağır çalışma koşullarında kullanıldığına işaret etti.

"Öncelikle belirtmek isteriz, yolcu taşımacılığı kamusal niteliktedir ve kamu tarafından verilen ruhsatlarla tahsis edilmektedir. Ancak bu alanın düzenlenmesi ve denetimi de kamu eliyle eksiksiz olarak yapılmalı, güvenliği sağlayıcı her türlü tedbir önemle takip edilmelidir."

“KAZALAR MÜHENDİSLİK YÖNTEMLERİYLE ÖNLEMEK MÜMKÜN”

Trafik kazalarının ardından yalnızca nedenleri tartışmanın yeterli olmadığını belirten Yener, şu ifaddeleri kullandı:

"Trafik kazalarının ardından nedenleri tartışmak yerine, mühendislik yöntemleriyle kazaları oluşmadan önlemek mümkündür. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülkemizde güvenli ulaşım için başta gerekli mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile yetkili personellerin eğitim ve belgelendirmesi olmak üzere her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız."