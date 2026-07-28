Mahmut Tanal’dan gazilere destek: Sabaha kadar Güvenpark’ta nöbet tuttu

Türkiye’nin farklı illerinden Ankara’ya gelen er şehit yakınları ile gaziler, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark’ta başlattıkları oturma eylemini sürdürüyor. Eylemin 15’inci gününde YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da alana gelerek nöbete destek verdi. Mahmut Tanal, Güvenpark'taki eylem alanında sabaha kadar gazilerle birlikte nöbet tuttu.

Tanal, Güvenpark’ta geceyi parkta geçiren gazilerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu ile de bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

Dernek Başkanı Erdem Çerçioğlu, amaçlarının maaş artışı değil, eşit özlük haklarının sağlanması olduğunu belirterek, "Eşit özlük haklarımız için buradayız. Bizi maaşımıza üç kuruş, beş kuruş zam yaparak buradan kaldıracaklarını sanmasınlar. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılıp atılmış bir mendil gibiyiz şu anda" ifadelerini kullandı.

Gazilerin taleplerinin anayasal haklar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Mahmut Tanal ise, devletin şehit yakınları ve gazileri korumakla yükümlü olduğunu vurguladı.

"AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞLA GEÇİNİYORLAR"

Rütbe farklılığı nedeniyle gaziler arasında ciddi özlük hakkı ve maaş farklılıkları bulunduğunu belirten Tanal, şunları söyledi:

"Anayasamız, devletin gazileri ve şehit ailelerini koruyacağını söylüyor. Anayasa'nın 10'uncu maddesi de eşitlik ilkesini düzenliyor. Aynı operasyonda gazi olanlardan biri rütbeli, diğeri rütbesizse aldıkları özlük hakları ve maaşlar çok farklı oluyor. Şu anda açlık sınırının altında maaşla geçiniyorlar."

Bakım ücretlerinin maaş bordrolarına eklenerek kamuoyuna yanıltıcı bir tablo sunulduğunu öne süren Tanal, "Bakım ücretini maaş bordrosuna ekliyorlar, bordroda yazılan ücretin tamamını gazilerin maaşıymış gibi gösteriyorlar." dedi.

Gazilerin taleplerinin kamu bütçesine yük oluşturacağı yönündeki değerlendirmeleri de eleştiren Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçeye yük getirenler, garantili yol ve köprü geçişlerini verenlerdir. Havalimanlarına yolcu garantisi, hastanelere hasta garantisi verenlerdir. Gaziler için kimse bütçe bahanesi aramasın. Gerekirse parlamentodaki milletvekillerinin maaşlarını düşürsünler, gazilere versinler. Bu, kabul edilebilecek bir durum değildir."

"BU AYIP HEPİMİZE YETER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulunan Tanal, gazilerin 15 gündür sürdürdüğü eylemin çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı için 'Dünya lideridir' diyorlar. Dünya lideri şunu görsün: Bir ülkenin gazileri 15 gündür burada nöbet tutuyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Dünyada gazilerinin demokratik eylemi 15 gündür devam eden başka bir ülke varsa söyleyin. Bu ayıp hepimize yeter. Maalesef iktidarın bugüne kadar sokağa sürüklemediği gaziler kalmıştı. Gazilerimizi de sokağa sürüklediler. Bu mağduriyeti giderin."