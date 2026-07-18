Mansur Yavaş yalnız bırakmadı: 6. gününe giren eyleme desteğe gitti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

6. GÜNÜNE GİREN EYLEME DESTEĞE GİTTİ

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ile gaziler, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları talebiyle 13 Temmuz'da Güvenpark'ta başlattıkları oturma eylemini sürdürüyor.

Eylemin 6. gününde Güvenpark'a giden Mansur Yavaş, er şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

MANSUR YAVAŞ YALNIZ BIRAKMADI

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu da ziyaret sırasında Yavaş'a teşekkür ederek, "Süreç boyunca yanımızda olduğunuz ve bize yaptığınız destekler için teşekkür ederiz" dedi. (ANKA)