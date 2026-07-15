Gaziler Güvenpark'taki eylemlerini sürdürüyor: Haklarımızı alana kadar buradayız

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı gözetilmeksizin eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta başlattıkları oturma eylemini üçüncü gününde de sürdürdü. İki gecedir Güvenpark'ta kalan eylemcilere gün boyunca çeşitli siyasi isimler destek ziyaretinde bulundu.

Er gaziler, yıllardır özlük hakları konusunda mağduriyet yaşadıklarını belirterek, emsal maaş uygulamasının kendileri için de hayata geçirilmesini istedi.

Manisa'dan Ankara'ya gelen er gazi Necati Akbudak, aldıkları maaşın enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "Biz de omuz omuza görev yaptığımız subaylar gibi emsal maaş almak istiyoruz. Sağlık giderlerimizi karşılamakta zorlanıyoruz. Medikal ürünler için her ay 15 bin lira katkı payı ödüyorum. Haklarımızı alana kadar buradan ayrılmayacağız" dedi.

1989 Güneydoğu gazisi İsmet Durdu ise er gazilerin diğer rütbelere kıyasla özlük hakları bakımından mağdur edildiğini savundu. Üç yıldır taleplerini yetkililere ilettiklerini ancak verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Durdu, "Haklarımız verilene kadar buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. İnşallah devlet büyüklerimiz bizi görür ve bu mağduriyeti giderir" ifadelerini kullandı.

Gaziler ayrıca, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarıyla doğrudan ilgilenecek bağımsız bir bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bir birim kurulmasını talep etti.

Er olarak askerlik yaptığı dönemde terör gazisi olan Veysel Kelen de 30 yıldır mağduriyet yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Aldığımız emekli maaşıyla çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Çocuklarımız bizden bir şey isterken adeta evin içinde saklambaç oynuyoruz, saklanıyoruz. Çocuklarımız da şu an bizimle birlikte mağdur. Dört yıldır arkadaşlarımız sürekli hükümetle görüşme halinde. Bize devamlı söz veriyorlar, 'Yakında olacak' diyorlar ama bir türlü sonuçlanmıyor, mağduriyetimiz giderilmiyor. Yetkililerden ricam şu, biz askerde görevimizi yaparken geleceğimizi düşünmedik. Kimimiz gözünü bıraktı, bir daha göremedi. Kimimiz ayağını bıraktı, bir daha yürüyemedi. Şu an büyük bir mağduriyet içindeyiz, çocuklarımız ve eşimiz de bizimle birlikte mağdur. Aldığımız emekli maaşıyla geçinemiyoruz çünkü biz memur emeklisi değiliz. Memur emeklisinin bakım hakkı var, bizim ise bakmakla yükümlü olduğumuz küçük çocuklarımız var. Gaziler arasında eşitlik istiyoruz. Biz bu ülke için yaralanmadık mı? Verdiğimiz uzuvların neden değeri yok? Neden aramızda ayrımcılık var?"

ERSOY: BÜYÜKLERİMİZDEN BİZLERİN MAĞDURİYETİNİ BİR AN ÖNCE GİDERMELERİNİ TALEP EDİYORUZ

Askerlik yaptığı 1994 yılı mayına basarak gazi olan Ahmet Ersoy da dört yıldır kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Ersoy, dün gece titreyerek parkta nöbet tuttuğunu ifade ederek, "Bizleri mağdur etmesinler. Bize verilen sözleri bir an evvel yerine getirmelerini talep ediyoruz. Bizler, vatani görevini layıkıyla yerine getirirken kaybetmiş gazileriz. Büyüklerimizden bizlerin mağduriyetini bir an önce gidermelerini talep ediyoruz. Bizleri buralarda daha fazla rezil etmesinler. Hepimiz hastayız, hepimizin gazilikten kaynaklanan bir sürü hastalığı var. Özlük haklarımızı bir an evvel versinler. Dört yıldır bizleri oyaladılar bizleri daha fazla oyalamasınlar. Biz sadece emsal özlük haklarımızı istiyoruz. Hakkımızı alana kadar da buradan hiç kimse ayrılmayacak" diye sitem etti.