Mahkemeden emsal nitelikte karar: Dev zincir markete 16 aylık maaş tutarında tazminat şoku

Tez-Koop-İş Sendikası, FİLE Market bünyesinde yürütülen sendikal örgütlenme çalışmaları sırasında "performans yetersizliği" gerekçe gösterilerek işten çıkarılan üyelerinin hukuk mücadelesini kazandığını açıkladı. İlk derece mahkemesinde görülen davada, işverenin sunduğu fesih gerekçesi yetersiz bulunarak işten çıkarmanın sendikal nedenlere dayandığı sonucuna varıldı.

16 AYLIK ÜCRET TUTARINDA TAZMİNAT

Mahkeme heyeti, haksız fesih kararı nedeniyle işçinin işe iadesine hükmetti. Alınan karar kapsamında işverenin, işçinin çalıştırılmadığı dönem için 4 aylık boşta geçen süre ücreti ve 12 aylık ücret tutarında sendikal tazminat olmak üzere toplam 16 aylık maaş tutarında ödeme yapması kararlaştırıldı.

DİĞER DAVALAR İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

Sendika tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin verdiği bu kararın FİLE Market'te süreci devam eden diğer işe iade davaları ve Türkiye genelindeki sendikal hak ihlalleri davaları için büyük bir önem taşıdığı, emsal oluşturacağı ifade edildi. Tez-Koop-İş Sendikası, işçilerin hak kaybı yaşamaması adına tüm hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

"HAK ARAYAN EMEKÇİLER İÇİN UMUT OLDU"

Davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tez-Koop-İş Sendikası Avukatı Barış Aydın, kararın işçi sınıfı için önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye'de her geçen gün artan sendikal baskı karşısında büyük bir zafer elde ettik. Bu zaferimizin, davası devam eden diğer FİLE işçileri ve tüm Türkiye genelinde hak arayan emekçiler için umut olmasını diliyoruz." (ANKA)