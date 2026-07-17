Mahir Polat duyurdu: Tevfik Fikret'in Aşiyan'ı restore ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk edebiyatının simge yapılarından Aşiyan'ın İBB Miras tarafından restorasyon çalışmalarının yapıldığını duyurdu.

Polat, restorasyonun yalnızca tarihi yapıyı değil, "Cumhuriyet'e ilham veren aydınlık ruhu" da geleceğe taşımayı amaçladığını belirtti.

Mahir Polat, paylaşımında Aşiyan'ın Türk aydınlanması açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Aşiyan...

Sadece bir ev değil. Dönemin boğucu politik ikliminden ve istibdattan bunalan Tevfik Fikret, planlarını bizzat kendi çizdiği bu evi bir kaçış, bir kurtuluş alanı olarak inşa etti. Ancak bu eşsiz yapı, zamanla sadece bir şairin sığınağı olmaktan çıktı; “Fikri hür, irfanı hür” bir neslin, yani Türk aydınlanmasının doğduğu yuva haline geldi.

İBB Miras olarak, her bir detayında Fikret’in ruhunu ve özgür düşüncesini barındıran bu tarihi yapıyı restore ediyoruz. Sadece taşını toprağını değil; Cumhuriyet’e ilham veren o aydınlık ruhu geleceğe taşıyoruz."