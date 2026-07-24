Madencilerin sabrı taştı! "Taleplerimiz kabul edilmedi Ankara'ya geliyoruz"

Elazığ'ın Maden ilçesinde Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş A.Ş.'de çalışan 176 madencinin hak arama mücadelesinde kritik bir eşik geride kaldı. Yaklaşık 2 yıldır ücretlerini alamadıkları, zorunlu ücretsiz izne gönderildikleri ve sigorta hakları ile tazminatlarının gasp edildiği gerekçesiyle başlatılan eylemin 7'nci gününde taraflar Ankara'da masaya oturdu. Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde madenciler ve avukatlarından oluşan heyet, Yıldızlar SSS Holding'in Ankara'daki merkezinde şirket yetkilileriyle bir araya geldi. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda işçilerin taleplerinin karşılanmadığı ve uzlaşı sağlanamadığı belirtildi.

"TALEPLERİMİZ KABUL EDİLMEDİ, ANKARA'YA GELİYORUZ"

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası, taleplerinin karşılanmadığını belirterek işçilerin Ankara'ya hareket edeceğini duyurdu. Açıklamada, "Uyarmıştık, taleplerimizin kabul edilmediği takdirde hepimiz geliriz demiştik! Şimdi de gasp edilen haklarımız, çocuklarımızın geleceği için yola çıkıyoruz" ifadelerine yer verildi. Madenciler, tüm Türkiye'ye seslerine destek olma çağrısında bulundu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Taleplerimiz kabul edilmedi, Ankara'ya geliyoruz.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Eti Gümüş'te 7 gündür direnişteyiz. Bugün madenciler ve avukatlarımızdan oluşan heyetimiz Ankara'da çözüm için holding ile görüşme halindeydi. Uyarmıştık, taleplerimizin kabul edilmediği takdirde hepimiz geliriz demiştik! Şimdi de gasp edilen haklarımız, çocuklarımızın geleceği için yola çıkıyoruz.

Tüm Türkiye'yi madencinin sesi olmaya çağırıyoruz.

1. Ödenmeyen maaşlarımız eksiksiz ödensin.

2. Zorunlu ücretsiz izin kaldırılsın, zorunlu ücretsiz izin boyunca işleyen maaş ve sigorta primleri yatırılsın.

3. Tazminatlarımız eksiksiz ödensin."