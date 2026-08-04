Madenciler aileleriyle Meclis'e yürüdü: Bakanlık heyetle görüşmek istedi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçilerinin hak arayışı sürüyor. Ankara Ulus’ta günlerdir bekleyişlerini sürdüren madenciler, dün Kuğulu Park’ta yaptıkları eylemin ardından bugün aileleriyle birlikte TBMM’ye yürümek üzere yola çıktı.

MADENCİLER AİLELERİYLE MECLİS'E YÜRÜDÜ

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik’te alacaklarının ödenmediğini ve yaklaşık 45 aydır kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten işçiler, haklarını almak için Ankara’daki eylemlerini sürdürüyor.

Dün Kuğulu Park’ta bir araya gelen madenciler, bugün Ulus Meydanı’nda toplanarak ailelerinin de katılımıyla TBMM’ye yürüyüşe geçti.

Polis de hazırlıklara başladı.

Madencilerin yürüyüşü ekipler tarafından takip edildi.

BAKANLIK HEYETLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Madenciler Meclis yürüyüşünü tamamladı. Polis eşliğinde geldikleri meydanda açıklama yapan madenciler, Bakanlığın kendileriyle bir heyet aracılığıyla görüşmek istediğini söyledi.

Madencilerin açıklaması şu şekilde:

"Ulus Meydanı'ndan buraya kadar yürümemize müsade edildi. Bakanlığa bir heyet çağırıldı. Bu çocukların yüzü gülmeden, hakkımızı almadan Ankara'dan gitmeyeceğiz. 600 vekil, 20 tane bakan bir holdinge baskı kurup da yasal alacaklarımızı, hak ettiklerimizi ödetemiyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Kimse yaptıklarımıza gönül koymayacak.

Bölge milletvekillerine seslendik. Yarışa yarışa gelip oy istediniz. Önümüzde seçimler var. Vakti geldiğinde, o gün geldiğiniz zaman biz bu yaşadığımız manzarayı unutmayacağız.

Çok mu zor bir işveren müdahale etmek. Hukuksuzluk yapan işverene devletimizin gerekeni yapması gerekiyor. Devletimizden bunu istiyoruz. Vur tokadı yapacaklar gelsin. Bu çocuklar oyun oynaması gerekirken babasının hakkını aramak için Ankara'da. Yetkililer bir an önce çözüm bulmak için ne gerekiyorsa yapsınlar.

Yine bu patron Meclis'e söz geçirdi. Geldiğimiz nokta bu. Emniyetle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Valimize sesleniyoruz. Bize müdahale yapacağına ata kayyumu bu hale getiren patronu çek kenara. Burada bakanlıktan gelecek cevabı bekleyeceğiz."