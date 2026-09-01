Madenci ailelerinden Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a destek

Yıldızlar SSS Holding'den haklarını alabilmek için uzun süre mücadele veren madencilerin aileleri; tutuklu Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

MADENCİ AİLELERİNDEN BAŞARAN AKSU VE GÖKAY ÇAKIR'A DESTEK

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir araya gelen madenci yakınları, Aksu ve Çakır'ın haksız yere tutuklandığını vurgulayarak "İşçisinin hakkını savunmak suçsa biz de bu suçu savunuyoruz." dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası tarafından paylaşılan videoda aileler, Başaran Aksu ve Gökay Çakır'ın suçsuz olduklarını belirterek serbest bırakılmalarını talep etti.

Gökay Çakır - Başaran Aksu

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Aksu ve Çakır'ın tutuklanmasına emekçiler ve sendikaların yanı sıra siyasetçilerden de tepki geldi.

BAŞARAN AKSU AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Öte yandan Ankara'da cezaevinde bulunan Başaran Aksu'nun süresiz açlık grevine başladığı bildirildi.