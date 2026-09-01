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Halk TV Türkiye Madenci ailelerinden Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a destek

Madenci ailelerinden Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a destek

Madenci aileleri; tutuklanan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'ya destek verdi.

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Yıldızlar SSS Holding'den haklarını alabilmek için uzun süre mücadele veren madencilerin aileleri; tutuklu Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

MADENCİ AİLELERİNDEN BAŞARAN AKSU VE GÖKAY ÇAKIR'A DESTEK

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir araya gelen madenci yakınları, Aksu ve Çakır'ın haksız yere tutuklandığını vurgulayarak "İşçisinin hakkını savunmak suçsa biz de bu suçu savunuyoruz." dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası tarafından paylaşılan videoda aileler, Başaran Aksu ve Gökay Çakır'ın suçsuz olduklarını belirterek serbest bırakılmalarını talep etti.

Madenci ailelerinden Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a destek - Resim : 1
Gökay Çakır - Başaran Aksu
Başaran Aksu ve Gökay Çakır'ın tutukluluğuna itiraz edildi: 300'den fazla avukat imzaladıBaşaran Aksu ve Gökay Çakır'ın tutukluluğuna itiraz edildi: 300'den fazla avukat imzaladı

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Aksu ve Çakır'ın tutuklanmasına emekçiler ve sendikaların yanı sıra siyasetçilerden de tepki geldi.

BAŞARAN AKSU AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Öte yandan Ankara'da cezaevinde bulunan Başaran Aksu'nun süresiz açlık grevine başladığı bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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