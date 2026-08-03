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Halk TV Türkiye Lüks yatlar alev alev yandı: Yangın otluk alandan sıçradı

Lüks yatlar alev alev yandı: Yangın otluk alandan sıçradı

Tuzla'da otluk alanda başlayan yangın yat tamirhanesine sıçradı. Tamirhanedeki 2 yat alevler içinde kalırken, bitişikte kurulan pazarda dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Lüks yatlar alev alev yandı: Yangın otluk alandan sıçradı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle iki yat alev alev yandı. Yatların bulunduğu tamirhanenin bitişiğinde kurulan pazardaki bir kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN YATLARI KÜL ETTİ

Akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi Arkadaşlar Sokak'ta bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bölgedeki yat tamirhanesine sıçradı.

Lüks yatlar alev alev yandı: Yangın otluk alandan sıçradı - Resim : 1

Tamirhanede bulunan 2 yat alevler içinde kalırken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Lüks yatlar alev alev yandı: Yangın otluk alandan sıçradı - Resim : 2

Polis ekipleri, yangın nedeniyle sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

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1 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İş yerinin bitişiğinde kurulan pazarda bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Lüks yatlar alev alev yandı: Yangın otluk alandan sıçradı - Resim : 4

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yatlar kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tuzla Yangın İtfaiye İstanbul
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