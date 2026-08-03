Lüks yatlar alev alev yandı: Yangın otluk alandan sıçradı

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle iki yat alev alev yandı. Yatların bulunduğu tamirhanenin bitişiğinde kurulan pazardaki bir kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN YATLARI KÜL ETTİ

Akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi Arkadaşlar Sokak'ta bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bölgedeki yat tamirhanesine sıçradı.

Tamirhanede bulunan 2 yat alevler içinde kalırken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, yangın nedeniyle sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

1 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İş yerinin bitişiğinde kurulan pazarda bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yatlar kullanılamaz hale geldi. (DHA)