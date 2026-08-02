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Halk TV Türkiye İnegöl'de fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi

İnegöl'de fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir metal fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çalışanların tahliye edildiği fabrikadaki alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir metal işleri fabrikasında sabah saat 08.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Fabrikadan yükselen yoğun dumanları fark eden çalışanlar, herhangi bir can kaybı yaşanmaması adına binayı hızla tahliye etti.

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ALEVLER 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine zaman kaybetmeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla büyüyen alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saat süren yoğun ve titiz çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak tamamen söndürmeyi başardı. Herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği olayın ardından yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla fabrikada inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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