Lüks araç galerisinde büyük vurgun: Savcı da avukat da dolandırıldı!

Dinçer Gökçe

Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 3’ü tutuklu 10 sanıklı davanın odağında Antalya merkezli Seçil Araç Kiralama şirketi yer alıyor. Bu şirketin Ankara’daki temsilcisi Gökhan Yurtsever ise, dolandırılan bir çok kişi ile doğrudan muhatap olan isim olarak öne çıkıyor.

Dava dosyasına göre, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı’na da araç kiralama hizmeti verdiği kaydedilen Seçil Araç Kiralama, Ankara İncek’te de lüks bir galeri kurdu. Şimdilerde her biri 20-30 milyon lira olan lüks araçlar bu galeriye konuldu.

"FİLO İNDİRİMİ ALIYORUZ!"

Gökhan Yurtsever kendisi ile temasa geçen üst gelir grubundaki isimlere, araç satın aldıkları firmalardan yüzde 10-15’lik filo indirimi aldıklarını öne sürdü. Yurtsever, bu sayede piyasa fiyatından biraz daha düşük bir bedelle araçların satışını yapabildiklerini söyledi. Yurtsever, satışını yaptıkları aracın devrini ise, yasal zorunluluk nedeni ile, 6 ay sonra yapabildiklerini kaydetti.

Çok sayıda kişi ne aracını alabildi ne de parasını.

GALERİ 5 AY AÇIK KALABİLDİ

Yurtsever, Ankara’da başka galerilerinin de olduğunu İstanbul’da da otomotiv bayilikleri ile benzin istasyonlarının olduğunu söyleyerek, araç almak isteyen kişilerde zengin oldukları imajı yaratmaya çalıştı. Bu sayede, Kasım 2024’te başlayan süreç Mart 2025’e kadar devam etti.

Dolandırıcılık dosyasının odağında Antalya merkezli Seçil Araç Kiralama şirketi yer aldı.

Aralarında bir savcı, bir hakimin babası, avukatlar ile iş insanlarının da olduğu 20’ye yakın kişi, Gökhan Yurtsever’in odağında olduğu dolandırıcılık tuzağına düştü. Bu kişiler, milyonlarca lira ödemelerine rağmen ne araçlarını alabildi ne de paralarını iade alabildi.

TESLİMAT İÇİN ŞİRKET SAHİBİNİ ARADI

Dava dosyasında şikâyetçi olarak yer alan Mutlu Zaman 7 milyon 136 bin lira kaptırdı. İş insanı Bilgin Atabay, BMW marka bir araç almak isterken 5 milyon 350 bin dolar dolandırıldığını ifade etti. Atabay, Gökhan Yurtsever ile yaptığı görüşmede bu kişinin, Seçil Araç Kiralama’nın sahibi Nurettin Çelikbaş’ı arayarak “Abi biz Bilgin abimize BMW 5.20 X Drive araba sattık. Ne zaman temin edebilirsin” diye sorduğuna tanıklık etiğini söyledi. İnşaat mühendisi Mehmet Durmuşoğlu 2 milyon 250 bin TL kaptırırken Rose Petrol’ün sahiplerinden Mehmet Çelik 3 milyon lira kaptırdı.

Nurettin Çelikbaş, tutuklu 3 isim arasında yer alıyor.

3 AVUKAT DA DOLANDIRILDI

Rksoft Bilişim’in sahibi Recep Kütük 7 milyon 153 bin TL, Hamza Uçu 6 milyon 500 bin TL, TOKİ müteahhidi Erkan Karaman 11 milyon 650 bin TL kaptırdı. Karaman, söz konusu parayı 10 ayrı transferde Gökhan Yurtsever’in eşi Özlem Aydın Yurtsever’e gönderdi. Avukat Sait Bingöl verdiği ifadede 4 milyon 200 bin TL zararının olduğunu kaydetti. Bir diğer avukat Avni Mustafaoğlu 8 milyon lira dolandırıldı. Av. Özcan Barut ise 4 milyon 750 bin TL dolandırıldı.

Namık Zaman 3 milyon 800 bin TL, Bayram Mustafaoğlu 1 milyon TL, Hakim Esra Akkaya’nın babası Recep Akkaya 2 milyon 350 bin TL kaptırdı. Yüklü miktarda ödeme yapmasına karşını aracını alamayan isimlerden biri ise, geçen şubat ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak Nuri Gül de yer aldı. Gül’ün, parasını alabilmek için icra takibi de başlattı. Dolandırıcılık suçlaması ile yargılan kişi sayısı ise 10. Bu kişilerden Nurettin Çelikbaş, Gökhan Yurtsever ile Seçil Araç Kiralama’nın sahibi Aki Efe tutuklu durumda. Abdulkadir Çelikbaş, Baki Bekdemir, Levent Atmaca, Murat Eroğlu, Özlem Aydın ile Sibel Vural Eroğlu ise tutuksuz yargılanıyor.

‘HER İŞTEN NURETTİN ÇELİKBAŞ’IN HABERİ VARDI’

Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Nurettin Çelikbaş, sorumluluğun Gökhan Yurtsever’de olduğunu öne sürdü. Seçil Araç Kiralama’nın Ankara’daki şubesinde çalışan N. S. A. “Gökhan Yurtsever işlerin başında duruyor, Akif Efe de ona yardım ediyordu. Yaptıkları her işi de Nurettin Çelikbaş’ı arayıp haber veriyorlardı. Ben şirketin muhasebesini tuttuğum için sürekli onların yanında olduğumdan sık sık bu görüşmelere şahit oluyordum” dedi. N. S. A. ifadesinin devamında “Nurettin Çelikbaş bizi teşvik edercesine ‘burada çok güzel işler yapıp paralar kazanacağız. Siz kurum kurum gezip bize iş getirin, iş getirdikçe size de pay verelim’ diyordu” ifadelerini kullandı. Davanın bir sonraki duruşması ise gelecek görülecek.

'YARGI MENSUPLARI DA DOLANDIRILDI'

Nurettin Çelikbaş'ın avukatı Hadi Dündar ise, müvekkiline ilişkin yaptığı değerlendirmede "Gökhan Yurtsever, dosyadaki mağdurları 'ucuz araç temin edeceğim' diye kandırarak para almıştır" ifadelerini kullandı. Av. Dündar açıklamasının devamında "Ne yazık ki aynı yolla başı yargı mensuplarının da dolandırıldığı iddia ediliyor. Başkaları üzerinden ve direk kendileri adına lüks araç alayım derken dolandırılmışlardır. Gökhan Yurtsever ile Seçil Oto arasında bir para transferi olmamış. Seçil Oto köklü bir firma ve alanında bilinen bir firma. Dosyadaki delillere de bakıldığında, Seçil Oto mağdurları tanımıyor" ifadelerini kullandı.