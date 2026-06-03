İstanbul'a nefes aldıracak yağışlı tek günü açıkladı

İstanbul'da sıcaklık, Kuzey Afrika üzerinden gelen hava dalgasının etkisiyle yaz değerlerine ulaşıyor. İBB AKOM, haftalık hava durumu raporunda megakentin önümüzdeki yedi gün boyunca aşırı sıcaklarla mücadele edeceğini duyurdu.

Lodosun taşıdığı sıcak hava dalgasıyla termometrelerin 32 dereceye kadar tırmanması beklenirken, İstanbullular için serinlik verecek yağışlı tek günün takvimi de netleşti.

LODOS AFRİKA SICAKLARINI TAŞIYACAK

AKOM’un yayımladığı güncel verilere göre, İstanbul genelinde hafta boyunca güneşli ve sıcak hava hakim olacak.

Güneyden esen lodos rüzgarları, bölgeye Afrika kaynaklı sıcak hava kütlelerini taşımaya devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde 22 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 30 dereceye kadar çıkarken hafta boyunca sıcaklıkların 29 ile 32 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK TEK YAĞIŞLI GÜNÜ AÇIKLADI

AKOM haftalık hava tahmin raporunda İstanbulluların yüksek sıcaklıklardan bir nebze olsun nefes alabileceği tek gün olarak Cuma günü işaret etti.

Hava tahmin verilerine göre, bugün ve takip eden günlerde yağış beklenmezken, sadce Cuma günü kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri yaşanabilecek.

Metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında hafif yağışın düşmesi beklenen bu geçici serinliğin ardından sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

İstanbul'un haftalık hava durumu özeti şu şekilde:

Perşembe: Az bulutlu ve güneşli; 31°C.

Az bulutlu ve güneşli; 31°C. Cuma: Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı; 30°C.

Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı; 30°C. Cumartesi - Pazar: Güneşli hava etkisini sürdürecek; 30-31°C.

Güneşli hava etkisini sürdürecek; 30-31°C. Yeni Hafta (Pazartesi-Salı): Hava açık olacak, sıcaklıklar 28-29 derece civarında seyredecek.

Yetkililer özellikle günün en sıcak saatlerinde güneş çarpmasına ve yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye ediyor.