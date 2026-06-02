Yılın transferleri yaptılar "Rüya Takım" kurdular: "Welcome to the jungle" diyerek duyurdular
Sultanlar Ligi'nde resmen "Rüya Takım" kurdular. Transferin flaş takımı Eczacıbaşı Dynavit bomba üstüne bomba patlattı.
Avrupa'nın yanı sıra dünyanın da dikkatini çeken Sultanlar Ligi, yine transferlerle dikkat çekti. Bu kez transferlerin kahramanı Eczacıbaşı Dynavit oldu. Eczacıbaşı Dynavit, resmen "Rüya Takım" kurdu. Hepsini de "Welcome to the jungle" (Ormana hoşgeldiniz) diyerek duyurdu ve "Kaplanlar" ifadesini kullandı. Eczacıbaşı Dynavit'in hedefi VakıfBank hegomanyasına son vermekti. Avrupa Şampiyonu olma fırsatını da finalde VakıfBank'a yenilerek kaybetmişti. Bu kez işi sıkı tuttular.
İlk açıklama sessiz bir başlangıçtı. Altyapıdan Ezel Balık'ı A takıma aldıklarını duyurdular önce. Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında altyapısından yetişen orta oyuncu Ezel Balık’ı A Takım kadrosuna dahil etti. Ezel Balık daha 16 yaşında. Orta oyuncu. Ama boyu 1.95.
Menajer Selin Yılmaz Ezel'i şöyle anlattı: “Henüz 16 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezon kulübümüzü 1. Lig, genç ve yıldız takımlarımızda başarıyla temsil eden ve gelişimini istikrarlı bir şekilde sürdüren Ezel, altyapı sistemimizin uzun vadeli vizyonunun somut bir örneği. Kendisinin kariyer gelişimini kulüp olarak planlı ve adım adım ilerleyen bir yapı içinde birlikte kurguluyoruz. Altyapımızdan yetişen bir oyuncunun A Takım kadromuza yükselmesi bizim için ayrıca gurur verici. Ezel’in, önümüzdeki yıllarda adım adım daha fazla sorumluluk alarak hem A Takımımıza hem de milli takımlarımıza önemli bir orta oyuncu olarak katkı sağlayacak seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz.”
Ardından Selin Adalı açıklaması geldi. Açıklamada, "2003 doğumlu Selin Adalı, libero pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyerinde VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker ve Beşiktaş formaları giyen Adalı, Sultanlar Ligi deneyimiyle takımımıza katılmıştır" denildi.
Bir gün sonra bu kez de Bulgaristan'ın yükselen yıldızı Iva Dudova kadroya katıldı. Şöyle açıklandı: "Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Bulgar pasör çaprazı Iva Dudova’yı kadrosuna kattı. 2006 doğumlu Iva Dudova, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapmaktadır. 198 cm boyundaki Bulgar sporcu, kulüp kariyerinde Maritza Plovdiv ile Bulgaristan Ligi ve Bulgaristan Kupası şampiyonlukları yaşamış ve CEV Şampiyonlar Ligi deneyimiyle takımımıza katılmıştır."
Ve ses getiren transferler başladı. İtalya'da oynayan Alman voleybolunun şimdiden efsanesi olan Camilla Weitzel'le bomba patladı.
Açıklama şöyle oldu: "2000 doğumlu ve 195 cm boyundaki Alman orta oyuncu Camilla Weitzel; kariyerinde VCO Dresden, Dresdner SC 1898, Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ve Savino Del Bene Scandicci formaları giymiştir. Kulüp kariyerinde Almanya Bundesliga, Almanya Kupası, CEV Challenge Kupası, CEV Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları yaşayan Weitzel, İtalya Serie A1 ve CEV Şampiyonlar Ligi deneyimiyle takımımıza katılmıştır. Almanya Milli Takımı formasıyla Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri gibi önemli organizasyonlarda mücadele eden Weitzel; 2025 AIA AeQuilibrium Kupası’nda MVP, 2022/23 CEV Challenge Kupası’nda En İyi Hücum Eden Oyuncu ve 2019/20 Almanya Kupası’nda MVP ödüllerinin sahibi olmuştur."
Sonraki isim Zerenspor'dan tanıdığımız Aleksandra Uzelac oldu. İşte açıklaması: "2004 doğumlu Aleksandra Uzelac, kariyerinde Bagljaš 023, OK Železničar, Fluminense FC ve Zeren Spor Kulübü formaları giymiştir. Sırbistan Milli Takımı’nın genç yaş kategorilerinde önemli başarılar yaşayan Uzelac, U19 Dünya Şampiyonası’nda “En İyi Smaçör” ödülünü aldı. A Milli Takım seviyesinde de Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarında forma giymeye başladı. Smaçör pozisyonunda oynayan 188 cm boyundaki Sırp oyuncu, Sırbistan, Brezilya ve Türkiye’de edindiği deneyimle yeni sezonda Eczacıbaşı Dynavit formasının başarısı için mücadele edecektir."
Herkes bitti sanırken bu kez de Japonlar'ın ünlü yıldızı açıklandı: "Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Japon smaçör Mayu Ishikawa’yı kadrosuna kattı. Japon voleybolunun önemli temsilcilerinden olan 2000 doğumlu smaçör Mayu Ishikawa, kariyerinde Toray Arrows, Il Bisonte Firenze ve Igor Gorgonzola Novara formaları giymiştir. Kulüp kariyerinde Japonya Ligi, Empress’ Cup, Kurowashiki Turnuvası ve CEV Kupası’nda önemli dereceler elde eden Ishikawa, Japonya ve İtalya liglerinde edindiği deneyimle takımımıza katılmıştır. Japonya Milli Takımı formasıyla Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası ve Voleybol Milletler Ligi gibi önemli organizasyonlarda mücadele eden Ishikawa, genç yaş kategorilerinde de önemli başarılara imza atmıştır. Mayu Ishikawa’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz."
Daha bitmemişti. Asıl büyük bomba gecikmedi. Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında pasör çaprazı Ekaterina Antropova’yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kariyerinde Volley Academy Sassuolo B, Green Warriors Sassuolo ve Savino Del Bene Scandicci formaları giyen 2003 doğumlu Ekaterina Antropova, İtalya ve Avrupa liglerinde edindiği önemli deneyimiyle öne çıkan pasör çaprazı, yeni sezonda Eczacıbaşı Dynavit’in başarısı için mücadele edecektir. Ekaterina Antropova’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz."
Ve dün... Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Aslı Kalaç da takıma katıldı. Açıklamada "Hoşgeldin Aslı Kalaç! Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında milli orta oyuncu Aslı Kalaç’ı kadrosuna kattı. 1995 doğumlu orta oyuncu Aslı Kalaç; TVF Spor Lisesi, Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt Spor Kulübü, Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları SK ve Fenerbahçe formaları giymiş ve Sultanlar Ligi’nin deneyimli isimleri arasında yer almaktadır. Kulüp kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Aslı Kalaç, yeni sezonda Eczacıbaşı Dynavit’in başarısı için mücadele edecektir. Aslı Kalaç’a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz."
Eczacıbaşı Dynavit kurduğu "Rüya Takım" şöyle oluştu:
Elif - Dilay - Antropova - Dudova - Ebrar - Yaprak - Uzelac - Ishikawa - Rettke - Weitzel - Ezel - Aslı - Simge - Selin - Başantrenör: Giulio Cesare Bregoli