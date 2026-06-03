Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporu ve günlük meteorolojik haritalar, Türkiye’nin hem aşırı sıcaklarla hem de yerel kuvvetli sağanak ile mücadele edeceği bir güne işaret ediyor. Özellikle yurdun kuzeybatısında termometrelerin 8 derece birden yükselmesi beklenirken, öğle saatlerinden itibaren bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışların hayata olumsuz etkileyeceği açıklandı.

SICAKLIK 8 DERECE BİRDEN ARTACAK

Meteoroloji’nin sıcaklık verilerine göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkacak.

Diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derecelik bir artış öngörülüyor.

Yazı yaşatan bu sıcak hava dalgasıyla birlikte birçok ilde yılın en yüksek sıcaklık değerlerinin ölçülmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3 İLDE SAĞANAK ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK

Sıcaklık artışına rağmen Meteoroloji, "Kuvvetli Yağış" başlığıyla 3 il ve bir bölge için kritik uyarıda bulundu. Paylaşılan saatlik tahmin haritalarına göre hava hareketi şöyle seyredecek:

Sabah (06:00-12:00): Yağışlar ilk olarak Ankara, Çankırı ve Kastamonu çevresinde yerel geçişler şeklinde başlayacak.

Öğle (12:00-18:00): Yağışlı sistem en şiddetli evresine bu saatlerde ulaşacak. Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Haritada bu bölgeler "Yerel Kuvvetli Yağış" etiketiyle işaretlendi.

Akşam (18:00-24:00): Yağmur bulutları yurdun iç kesimlerinden doğuya doğru hareket ederek Karadeniz’in iç kısımları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmında etkili olmaya devam edecek.

Gece (00:00-06:00): 4 Haziran Perşembe gününün ilk saatlerinde yağışlı sistem yurdu büyük oranda terk edecek. Sadece Doğu Karadeniz kıyıları (Rize, Artvin) ve kuzeydoğu sınırında (Ardahan) yerel yağışlar görülecek; diğer bölgelerde hava açacak.

Yetkililer; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu geneli ve Karadeniz’in iç kısımlarında beklenen sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

METEOROLOJİ YILIN ZİRVESİNİ GÖRECEK SICAKLIKLARI AÇIKLADI

İşte 2026 yılının zirvesini görecek sıcaklıklar ve Meteoroloji'nin hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 27°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m, Görüş: İyi.