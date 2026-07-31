Liyakata rahmet okutacak iddia: Bakanların akıbeti Erdoğan'a yakınlıktan geçiyor
İddiaya göre, bakan ve bakan yardımcılarının görevde kalıp kalmayacağını belirleyen temel kriter liyakat ya da performans değil, Erdoğan ailesine yakınlık. En çarpıcı örneğin ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yaşandığı öne sürüldü.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yaşanan son tartışmalar, iktidar kulislerinde uzun süredir konuşulan güç mücadelelerini yeniden gündeme taşıdı. Gazeteci Nuray Babacan'a göre AKP içinde, bakan ve bakan yardımcılarının görevlerini koruyup koruyamayacağının liyakat ya da başarıdan çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine olan yakınlıkla ilişkilendirildiği iddia ediliyor.
HAMZA YERLİKAYA TARTIŞMASI BÜYÜDÜ
Yazıda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın bir güreş müsabakasında hakemin üzerine yürümesinin bakanlıktaki yönetim krizini görünür hale getirdiği belirtildi. Yerlikaya'nın Bakan Osman Aşkın Bak ile arasının iyi olmadığı, ancak Saray'a yakınlığı sayesinde görevini koruduğunun AKP kulislerinde dile getirildiği öne sürüldü.
FEDERASYONLARDA DA BENZER İDDİALAR
Babacan, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Satranç Federasyonu üzerinden de benzer tartışmalar yaşandığını yazdı. Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın'ın, görevde kalabilmek için Hamza Yerlikaya'yı devreye soktuğunun kulislerde konuşulduğunu aktaran Babacan, son olarak Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün Yerlikaya'yı açık şekilde eleştirmesinin dikkat çektiğini ifade etti.
"BAŞARI DEĞİL, AİLEYE YAKINLIK KONUŞULUYOR"
Babacan, yalnızca Spor Bakanlığı'nda değil diğer bakanlıklarda da yöneticilerin başarı veya başarısızlıklarından çok Erdoğan ailesine yakınlıklarıyla değerlendirildiğinin parti içinde sıkça dile getirildiğini belirtti. AKP kulislerinde, Spor Bakanlığı'nın ise hem yönetim krizleri hem de üst düzey isimler arasındaki çekişmeler nedeniyle en fazla konuşulan kurumların başında geldiği ifade edildi.
Nuray Babacan'ın yazısı şu şekilde oldu:
*Gün geçmiyor ki bakanların bakan yardımcılarıyla, kamu yöneticilerinin bakanlarla çekişmeleri konu olmasın. Hasır altına süpürülmeye çalışılan bu konu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın güreş müsabakasında tribünden uçarak hakemin üzerine yürümesiyle tel tel döküldü.
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Sorunlu spor bakanlığı yönetimi konusunda iktidar partisi içinde anlatılanların bir yıllık geçmişi var. Bu tartışma son olarak A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası maçlarında dökülmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.
AKP’liler bu başarısız tablo karşısında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin hiçbir sorumluluk üstlenmeyen açıklamalarına tepki gösterdiler.
Yapılan açıklamalarda sorumluluğun başkasına yükleme çabası partide çok eleştiri aldı. “Bu gidişle Cumhurbaşkanı bakanlık yönetimini değiştirir, Futbol Federasyonu yönetimi de topun ağızında” gibi yorumlar yapılmaya başladı.
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Daha sonra benzer bir kulis bilgisi, Türkiye Satranç Federasyonu için dolaşmaya başladı. Federasyon yönetiminin sorunlu kararları, genç satranççıların şikayetleri, ailelerin itirazları ve kötü yönetim nedeniyle yıllardan beri destek veren sponsorların birer birer çekilmesi dikkat çekti.
İddiaya göre bu durum bakanlığı da rahatsız etti. İlgili genel müdürün bakanı uyarmasının ardından federasyon yönetiminin daha fazla başarısızlık yaratmadan değiştirilmesi tartışmaya başlandı.
Ancak bu noktada Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın’ın Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı devreye sokarak kalması ve yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda yeniden aday olması konusunda kulis yaptığı iddia edildi.
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Bu tartışmalar iktidar partisinin içinde de sık sık gündem olurken bu kez Güreş Federasyonu olayı patladı. Yerlikaya’nın güreş müsabakasındaki tavrı epey tepki çekti. Bakan Osman Aşkın Bak’la arası iyi olmayan Yerlikaya’nın şimdiye kadar Saray’la olan yakın ilişkisi nedeniyle yerini koruduğu iddia edildi.
Ancak ekranlara yansıyan bir kare, her şeyin ortaya dökülmesine neden oldu.
Üstelik Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün sözünü sakınmadan Bakan Yardımcısı Yerlikaya’yı eleştirmesi, antrenör ve hakemlere sahip çıkması konuyu başka bir boyuta taşıdı. Olayın ardından Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu ortak bir açıklama yayımladı ve soruşturma başlattı.
Federasyon, önceliklerinin minik sporcuların güvenli, adil ve spor etiğine uygun bir ortamda mücadele etmesi olduğunu vurgularken, görev başındaki hakem, antrenör ve sporculara yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı ile fiziksel veya sözlü saygısızlığın, “ünvanı ve sıfatı ne olursa olsun” kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.
Bu cesaret gösterdi ki Güreş Federasyonu Başkanının Erdoğan ailesiyle ilişkileri, Yerlikaya’nın ilişkilerinden daha iyi!
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Erdoğan ailesine kimin ne kadar yakın olduğu, kimin bu yakınlığı kullanarak sonuç aldığı parti içinde sık sık konuşulur.
Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı değil, diğer bakanlıklarda da bakan ve yardımcılarının başarı başarısızlık değil, aileye yakınlığıyla değerlendirildiği biliniyor.