Liyakata rahmet okutacak iddia: Bakanların akıbeti Erdoğan'a yakınlıktan geçiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yaşanan son tartışmalar, iktidar kulislerinde uzun süredir konuşulan güç mücadelelerini yeniden gündeme taşıdı. Gazeteci Nuray Babacan'a göre AKP içinde, bakan ve bakan yardımcılarının görevlerini koruyup koruyamayacağının liyakat ya da başarıdan çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine olan yakınlıkla ilişkilendirildiği iddia ediliyor.

HAMZA YERLİKAYA TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Yazıda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın bir güreş müsabakasında hakemin üzerine yürümesinin bakanlıktaki yönetim krizini görünür hale getirdiği belirtildi. Yerlikaya'nın Bakan Osman Aşkın Bak ile arasının iyi olmadığı, ancak Saray'a yakınlığı sayesinde görevini koruduğunun AKP kulislerinde dile getirildiği öne sürüldü.

FEDERASYONLARDA DA BENZER İDDİALAR

Babacan, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Satranç Federasyonu üzerinden de benzer tartışmalar yaşandığını yazdı. Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın'ın, görevde kalabilmek için Hamza Yerlikaya'yı devreye soktuğunun kulislerde konuşulduğunu aktaran Babacan, son olarak Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün Yerlikaya'yı açık şekilde eleştirmesinin dikkat çektiğini ifade etti.

"BAŞARI DEĞİL, AİLEYE YAKINLIK KONUŞULUYOR"

Babacan, yalnızca Spor Bakanlığı'nda değil diğer bakanlıklarda da yöneticilerin başarı veya başarısızlıklarından çok Erdoğan ailesine yakınlıklarıyla değerlendirildiğinin parti içinde sıkça dile getirildiğini belirtti. AKP kulislerinde, Spor Bakanlığı'nın ise hem yönetim krizleri hem de üst düzey isimler arasındaki çekişmeler nedeniyle en fazla konuşulan kurumların başında geldiği ifade edildi.

Nuray Babacan'ın yazısı şu şekilde oldu: