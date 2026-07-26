Hamza Yerlikaya hakkında soruşturma başlatıldı: Skandal olay sonrası federasyon harekete geçti

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yaşananlar sonrası harekete geçti.

HAKEMİ DÖVMEYE KALKAN HAMZA YERLİKAYA HAKKINDA SORUŞTURMA

Federasyon, oğlu Cihan Yerlikaya'nın ardından hakem üstüne yürüyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya hakkında soruşturma başlattı.

Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

25.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonası müsabakalarının son gününde, spor alanlarının ruhuna, fair-play ilkelerine ve spor ahlakına bağdaşmayan müsabaka alanına müdahale ve minder amiri olan hakemimize yönelik istenmeyen olaylar yaşandığı tespit edilmiştir.

Türkiye Güreş Federasyonu olarak temel önceliğimiz; Türk güreşinin geleceği olan minik sporcularımızın güvenli, adil ve spor etiğine uygun bir ortamda mücadele etmelerini sağlamaktır. Sahada görevi başında olan hakemlerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı veya fiziksel/sözel saygısızlık unvanı ve sıfatı ne olursa olsun kabul edilemez.

Söz konusu müsabaka esnasında sözlü baskı ile başlayan ve sonrasında süre gelen olaylarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup, müsabaka gözlemci ve hakem raporları doğrultusunda tutanaklar tutulmuştur.

Federasyonumuz, bağımsız yargı ve disiplin süreçlerinin takipçisi olacak; Türk sporunun saygınlığını ve hakemlik makamının otoritesini koruma konusundaki kararlılığını sürdürecektir.

NE OLMUŞTU?

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Haydarpaşa Spor Kulübü adına mücadele eden Cihan Yerlikaya finalde rakibine mağlup oldu. Hakem kararlarına sinirlenen Hamza Yerlikaya maçın ardından tribünden sahaya atladı. Hakem üstüne yürüyen Hamza Yerlikaya, tehditler savurdu. Yerlikaya etraftaki kişilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı.