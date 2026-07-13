LGS'de tüm soruları doğru yaptı! Başarıya giden yolu tek tek anlattı

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puanla Türkiye birincileri arasına giren Tekirdağ Kapaklı Yıldızkent Ortaokulu öğrencisi Zeynep Simay Öztürk, elde ettiği başarının arkasındaki çalışma yöntemlerini ve sınava hazırlanma sürecini anlattı.

Başarısının disiplinli ve planlı çalışmadan geçtiğini ifade eden Öztürk, sınava hazırlık sürecinde hiçbir dersi ihmal etmediğini, her gün düzenli şekilde ders çalıştığını söyledi.

Tüm derslere eşit önem verdiğini belirten Öztürk, "İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce dahil bütün derslere düzenli çalıştım. Bir gün çalışıp bir gün ara vermedim. Her gün az da olsa soru çözdüm. Bu süreçte telefon kullanımını tamamen bıraktım ve hiçbir sosyal medya platformunu kullanmadım." dedi.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Hedefinin İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim almak ve ardından mühendislik alanında üniversite okumak olduğunu belirten Öztürk, LGS'ye hazırlanan öğrencilere düzenli kitap okumalarını, bol bol paragraf sorusu çözerek okuduğunu anlama becerilerini geliştirmelerini tavsiye etti. (AA)