LGBTİ+ ağı Hornet'e erişim engeli geldi

LGBTİ+ odaklı sosyal ağ ve tanışma uygulaması Hornet'in next.hornet​.com alan adı ile Apple App Store ve Google Play'deki uygulamaları erişime engellendi. Engelleme işleminin, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Haziran 2026 tarihli ve 2026/5236 sayılı kararıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

BAŞSAVCILIKTAN TAKİP VE SORUŞTURMA

Erişim engeli kararının alındığı tarih olan 5 Haziran'da, bir eşcinsel uygulaması olarak kullanılan "Hornet" isimli mobil uygulama hakkında savcılık kararıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan bu karar doğrultusunda "Hornet" isimli eşcinsel mobil uygulaması takibe alındı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SUÇLAMASI

Alınan bilgilere göre, Hornet hakkında soruşturma kararı alınırken, medya platformunda paylaşılan bir video içeriği de incelemeye dahil edildi. Söz konusu video içeriği hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

EMNİYET EKİPLERİNDEN K.G.'YE GÖZALTI

Soruşturma dahilinde yapılan teknik incelemeler sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, sosyal medya platformunda paylaşılan video içeriğinin hesap sahibi olarak bulunan K.G. adlı kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.