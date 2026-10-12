Lal Denizli kameraların karşısına geçti: 6 ayrı iddiayı da tek tek açıkladı!

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediyeye düzenlenen adli soruşturmanın ve operasyonun ardından kameraların karşısına geçerek yaklaşık 12 dakika süren detaylı bir videolu açıklama yaptı.

Evrak yakma ihbarı üzerine 7 Ekim’de gerçekleştirilen "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiaları soruşturması kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ve eski İmar Müdür Vekili Buğçe Sağlamer dahil gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı.

6 AYRI İDDİAYI DA TEK TEK AÇIKLADI

Lal Denizli evrak imhası iddiasından rüşvet talebine ve boşanma aşamasındaki eşin şikayetlerine kadar yöneltilen 6 ayrı iddiayı tek tek yanıtlayarak, "Örtbas edilen bir durum yok, tüm bilgi ve belgeleri teslim ettik" mesajı verdi.

DENİZLİ, ÖNCE YARGI SÜRECİNE DUYDUĞU SAYGIYI VURGULADI

Devam eden adli süreç hakkında konuşmanın sorumluluğunu taşıdığını ifade eden Lal Denizli, adli makamlarla tam bir iş birliği içinde hareket ettiklerini ve Çeşmelilere karşı sorumlu olduğunu belirtti. Denizli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Devam eden bir adli soruşturma hakkında konuşmanın gerektirdiği sorumluluğun farkındayım. Yargı makamlarının görev ve yetkilerine saygılıyım. Soruşturmanın selametine gölge düşürecek, delillerin değerlendirilmesini veya adli sürecin işleyişini etkileyebilecek herhangi bir tutum içerisinde olmak istemiyorum"

SORUŞTURMADAKİ 6 İDDİANIN DA DETAYLARINI AÇIKLADI

Çalışma arkadaşlarına yöneltilen iddiaların 6 ana başlık altında toplandığını belirten Lal Denizli, bu iddiaların kaynağını şu sözlerle sıraladı:

"Bunlardan ilki, basına da yansıyan belediye arşivindeki evrakların imha edildiği iddiasıdır. İkincisi, bir iş insanının kendisinden hukuka aykırı menfaat temin edildiği yönündeki şikayetidir. Geriye kalan dört ayrı olay ise tutuklanan eski İmar Müdür Vekilimiz Buğçe Sağlamer'in boşanma aşamasında olduğu eşi E.S. tarafından dile getirilen şikayetlerden oluşmaktadır"

“İMHA EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN DOSYALAR JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ”

Kamuoyunda geniş yer bulan evrak yakma iddialarına açıklık getiren Denizli, 5 Ekim 2026 tarihinde yaşanan olayın bilgileri ve talimatları dışında gerçekleştiğini, olayı öğrenir öğrenmez idari soruşturma başlatıp aynı akşam Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. "İmha listesi" olarak adlandırılan konuya da değinen Denizli, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, kamuoyunda geniş yer bulan ve belediye arşivindeki bazı evrakların imha edildiği yönündeki iddialara açıklık getirmek istiyorum. 5 Ekim 2026 tarihinde yaşanan söz konusu olay, benim ve belediye başkan yardımcılarımızın önceden bilgisi ve talimatı dışında gerçekleşmiştir. Konu, ilgili yöneticilerimiz tarafından öğrenilir öğrenilmez, derhal belediyemiz bünyesinde idari soruşturma başlattık. Ancak bununla yetinmedik. Yine aynı akşam Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yani daha söz konusu iddialar kamuoyunun gündemine gelmeden, Çeşme Belediyesi olarak hem idari hem de adli makamların harekete geçmesi için gerekli resmi yazılarımızı yazdık.

Bu noktada, basına yansıyan ve kamuoyunda 'imha listesi' olarak adlandırılan belgeye ilişkin önemli bir bilgiyi de paylaşmam doğru olacaktır. İmha edildiği iddia edilen dosyalar, operasyonun gerçekleştiği 7 Ekim tarihinde eksiksiz olarak saat 16.30 sularında Buca Jandarma İl Komutanlığına tarafımızdan teslim edilmiştir. Dolayısıyla, kamuoyunda dolaşıma sokulan listede bulunan dosyaların imha edildiğinin kanıt olarak sunulmasının gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü imha edildiği ileri sürülen dosyaların belediyemizin arşivinde bulunduğu ve yetkili kolluk birimlerine teslim edildiği somut bir gerçektir. Bunun haricinde ise diğer evrakların muhteviyatına ilişkin inceleme de, Başsavcılığın atadığı bilirkişi tarafından yapılacaktır. Bizim görevimiz, hiçbir iddianın üzerini örtmeden, hiçbir incelemenin önüne geçmeden, elimizdeki tüm bilgi ve belgeleri yetkili makamlara sunmaktır. Bu olayda da yaptığımız tam olarak budur."

RÜŞVET İDDİASINA KARŞI BELEDİYENİN MAĞDURİYETİ DİLE GETİRİLDİ!



Bir iş insanından para istendiği yönündeki ikinci iddiaya dair belediyenin haklarını koruyacaklarını belirten Lal Denizli, olayın titizlikle araştırılmasını istediklerini söyledi. Denizli, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturmaya konu diğer olayda, bir iş insanından, belediye çalışanı olmayan bir iş takipçisi ile iki evrak kayıt çalışanının aracılığıyla para istendiği iddia ediliyor. Bu iddianın titizlikle araştırılmasını canıgönülden diliyorum; eğer ilgililerin bu suçu işledikleri sabitse de gerekli tüm hukuki sürecin işletileceğine inancım tamdır. Aynı iddiaya ilişkin açık bir şekilde belediyemizin de aslında bunun mağduru olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Bu konuda da belediyemizin hak ve menfaatlerini koruyacağımızdan kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın."

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ŞİKAYETLER VE SAHA DENETİMLERİ AKTARILDI



Soruşturmanın ana gövdesini oluşturan 4 ayrı şikayetin tutuklanan eski İmar Müdür Vekili Buğçe Sağlamer'in boşanma aşamasındaki eşi E.S. tarafından yapıldığını ifade eden Denizli; idari ve adli süreçlerin zamanında başlatıldığını, mühürleme işlemlerinin yapıldığını ve Kaymakamlık ile kolluk kuvvetlerinin bilgilendirildiğini belirtti. Denizli, sürecin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Değerli hemşehrilerim, bu soruşturmanın ana gövdesini oluşturan dört ayrı şikayet, eski İmar Müdür Vekilimiz Buğçe Sağlamer'in boşanma aşamasındaki eşi E.S. tarafından dile getirilmiştir. Bugün kimi basın yayın organlarında çokça çarpıtılarak 'örtbas edilmiş usulsüzlükler' diye sunulan şikayetler, savcılıktan ve kamuoyundan önce belediyemize yapılmıştır. Kişinin belediyemize yapmış olduğu her bir şikayet dilekçesi için ayrı ayrı disiplin soruşturması başlatılmış, ilgili dosyalar aynı gün muhafaza altına alınmıştır. Hemen ertesi günlerde Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığından da adli inceleme talebinde bulunduk. Dört ayrı şikayet dilekçesine ilişkin yürüttüğümüz denetim boyunca Kaymakamlığımıza düzenli olarak üst yazıyla bilgi verdik. Emniyetin ve Jandarmanın istediği her dosyayı, listesiyle birlikte teslim ettik. Dilekçelerle ilgili yaptığımız saha denetimlerinde, aykırılık tespit ettiğimiz şikayete konu olan bazı ada parsellerde 1-4 Haziran 2026 tarihleri arasında mühürleme işlemi gerçekleştirdik ve encümenimizce yaptırım kararı aldık."