Kuşburnu toplarken uçurumdan yuvarlandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Dereköy Dikmen Mahallesi’nde Hasan Tekeci isimli vatandaş, kuşburnu toplamak için ormana gitti. Ormanda kuşburnu topladığı sırada dengesini kaybeden Hasan Tekeci, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Meydana gelen olayın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, engebeli arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşadı. Ekipler, Hasan Tekeci’nin bulunduğu yeri tespit etmek için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Hasan Tekeci’ye yaralı halde ulaşıldı.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Hasan Tekeci, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Tekeci, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Tekeci’nin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. (DHA)