Kurtlar Vadisi Pusu senaristlerinin baz kayıtları incelenecek! Diziyi izlemek için ekip kurulacak

Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon kumpası ile tutuklanıp Silivri'deki koğuşunda şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından yıllar sonra başlatılan soruşturma devam ediyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine kadar uzanan soruşturma, dizide Kozinoğlu'nun tasvir eden kişinin öldürülmesinden sonra Kozinoğlu'nun da hayatını kaybetmesi şüpheleri üzerine toplamıştı.

SENARİSTLERİN BAZ KAYITLARI İNCELENECEK

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre diziyi izlemek için 3 kişilik bir heyet oluşturulacak. Bu heyet dizinin tüm bölümlerini izleyip senaryoya FETÖ paralelinde ekleme ve müdahalelerin izini arayacaklar.

Edinilen bilgilere göre Raci Şaşmaz ve iki senaristin HTS ve baz verilerine dair de inceleme başlatıldı. Çıkacak sonuçlara göre detaylı bir raporun hazırlanması muhtemelken süreci özel ekibin yürüttüğü ifade edildi.

İnceleme sonucunda 3 senaristin FETÖ üyesi veya yöneticileriyle bir irtibatının olup olmadığı ve bu irtibatın yoğunluk seviyesi belirlenecek. Çıkacak sonuçların soruşturmanın seyrine de etki etmesi bekleniyor.

KOZİNOĞLU'NUN SON SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde Hasan Atilla Uğur ile beraber gözaltına alınan ve sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Hasan Ataman Yıldırım, Kozinoğlu’nun koğuştan ayrılırken bilincinin açık olduğunu ve konuşabildiğini söylemişti.

Ataman ve Kozinoğlu'na ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibi ve oradaki bazı infaz koruma memurları, Kozinoğlu’nun sedye ile ambulansa götürülürken cezaevi koridorunda sedyeden iki kez doğrularak Kelime-i Şahadet getirdiğini açıkladı.