Halk TV Türkiye Kurtlar Vadisi oyuncusundan Osman Sınav hakkında dikkat çeken FETÖ çıkışı: Niye her şeyi anlatmadın?

Kurtlar Vadisi oyuncusundan Osman Sınav hakkında dikkat çeken FETÖ çıkışı: Niye her şeyi anlatmadın? Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifade vermesinin ardından oyuncu Nevzat Yakışırboy, eski yönetmen Osman Sınav'ın FETÖ tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, 'Niye her şeyi anlatmadın?' dedi ve art arda paylaşımlarda bulundu.