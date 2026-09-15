Kurtlar Vadisi oyuncusundan Osman Sınav hakkında dikkat çeken FETÖ çıkışı: Niye her şeyi anlatmadın?
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifade vermesinin ardından oyuncu Nevzat Yakışırboy, eski yönetmen Osman Sınav'ın FETÖ tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, 'Niye her şeyi anlatmadın?' dedi ve art arda paylaşımlarda bulundu.
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Kurtlar Vadisi’nde “Nevzat” karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, dizinin senaristlerinin Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade vermesinin ardından dizinin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav hakkında dikkat çeken art arda paylaşımlarda bulundu.
“OSMAN SINAV FETÖ'CÜLERLE YOL YÜRÜMEK İSTEMEDİ”
Yakışırboy, Osman Sınav’ın o dönem FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek, “Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi” dedi.
Oyuncu paylaşımında ayrıca, “Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez” ifadelerini kullandı.
KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ İFADE VERDİ
Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 14 Eylül’de “bilgi sahibi” sıfatıyla adliyeye giderek ifade verdi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi