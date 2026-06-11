Kula'da uyuşturucu operasyonu: 3 bin 688 içimlik bonzai ele geçirildi

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurdukları S.E.'nin (18) üzerinde arama yaptı. Aramada yaklaşık 1000 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturmayı genişleten polis ekipleri, S.E.'nin ifadesi doğrultusunda maddenin N.K. (25) tarafından temin edildiğini belirledi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla N.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 bin 688 içimlik daha sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirildi. Böylece operasyon kapsamında toplam 3 bin 688 içimlik uyuşturucu maddeye el konuldu.

Yetkililer, ele geçirilen miktarın Kula ilçesinde tek seferde yakalanan en yüksek miktardaki sentetik kannabinoid olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.E. ve N.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)