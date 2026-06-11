TRT makam aracında uyuşturucu sevkiyatı skandalı! İki şoför gözaltında

TRT Genel Sekreteri Mesut Eker’e tahsis edilen lüks makam aracı, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonla Kahramankazan gişelerinde durduruldu. Teknik ve fiziki takibe alınan araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yüksek olan 7,5 kilogram ağırlığında kokain, eroin ve esrar ele geçirildi. Eker’in olayla bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

GİŞELERDE SUÇÜSTÜ

Nefes Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre operasyon anında makam aracını kullanan Genel Sekreter’in makam şoförü Çağlar Yılmaz ile o saatlerde TRT Ankara Genel Müdürlüğü’nde resmi olarak "nöbetçi" görünen diğer kurum şoförü Mehmet Özdemir gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürülen iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ve sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"RESMİ BELGE" OYUNU!

Skandalın en çarpıcı detaylarından biri ise yollardaki polis ve jandarma kontrol noktalarını aşmak için kurulan plan oldu. Tutuklanan şoförlerin, TRT bünyesinde taşeron firma elemanı olarak çalıştıkları belirlendi. Makam şoförü Çağlar Yılmaz’ın, TRT Ulaştırma ve Şoförlerden Sorumlu Müdür Hasan Göçer’in yakın akrabası olduğu öğrenildi.

İki şoförün, yol kontrolüne takılmamak ve makam aracının rahatça geçmesini sağlamak amacıyla resmi "taşıt görev emri" düzenledikleri; bu belgenin altında ise Ulaştırma Müdürü Hasan Göçer’in imzasının bulunduğu ortaya çıktı.

Narkotik polislerinin derinleştirdiği soruşturma, zehir sevkiyatının tüm detaylarını gözler önüne serdi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan (BTK) alınan HTS kayıtları incelendiğinde, iki şoförün suç ortaklığı deşifre edildi.

Kayıtlara göre; şüpheliler gece geç saatlerde makam aracıyla Ankara’dan yola çıkarak İstanbul’a gitti. Burada uyuşturucu paketlerini makam aracına yükleyen şoförler, hiç vakit kaybetmeden aynı gece Ankara’ya dönmek üzere yola çıktı. Ancak adım adım izlenen araç, sabaha karşı saat 07.00 sularında Kahramankazan gişelerinde kapana kısıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.