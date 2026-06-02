Küçükçekmece Gölü’nde kayık battı: Suya düşenleri vatandaşlar kurtardı!

İstanbul Küçükçekmece Gölü’nde etkili olan rüzgar nedeniyle bir kayık alabora oldu. Kayıkta bulunan kişiler çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kanarya Sahili Küçükçekmece Gölü’nde meydana geldi. Gölde etkisini artıran rüzgar nedeniyle bir kayığın devrildiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Kayığın alabora olmasıyla birlikte suya düşen kişiler, gölde bulunan diğer tekne sahipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da boğulma vakası yaşanmadığı belirtildi.

KAYIK BATTI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Alabora olan kayığın daha sonra battığı görülürken, yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)