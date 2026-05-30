Halk TV Türkiye Küçük çocuğa çarpan motosikletli darbedildi!

Bursa İnegöl'de 17 yaşındaki Emre A.'nın motosikletle çarptığı 7 yaşındaki Aslıhan A. yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde toplanan çocuğun öfkeli yakınları, motosiklet sürücüsünü darbetti.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki Emre A. yönetimindeki 16 BYL 893 plakalı motosikletin seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Aslıhan A.'ya çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savrularak yaralandı.

SÜRÜCÜYÜ DARBETTİLER

Kazayı gören Aslıhan A.'nın yakınları hızla olay yerinde toplandı. Çocuğun yakınları ile motosiklet sürücüsü Emre A. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede öfkeli kalabalık, motosiklet sürücüsünü darbetti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri arbedeyi sonlandırarak çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Kazada yaralanan küçük çocuk Aslıhan A. ile darbedilen sürücü Emre A., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ve darp olaylarıyla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

