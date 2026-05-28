İzmir'de pazarda ortalık karıştı! Gözaltılar var

Foça ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki Yenifoça Pazar Yeri’nde 26 Mayıs'ta tezgah açan F.A. (43), E.A. (21), R.G. (20), A.Ç. (41) ile O.D. (31), D.D. (39), F.D. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLA HAVAYA ATEŞ EDEREK KAÇTI

Çevredekiler o anları bir yandan cep telefonlarıyla görüntülerken diğer yandan da jandarmaya ihbarda bulundu.

İddiaya göre, bu sırada kavga edenlerle ilgisi olduğu sanılan bir kişi tabancayla havaya ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine gelen Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kavgayı ayırdı. Kavgaya karıştıkları belirlene 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan olay sonrası havaya ateş edip, uzaklaştığı ileri sürülen kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)