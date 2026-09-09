Kredi kartında yeni dönem başlıyor: Yüksek limit dönemi kapanıyor!

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, kredi kartı limitlerinin vatandaşların gerçek geliri ve ödeme gücüyle daha uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. Yeni sistemde gelir ve borçluluk bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE SGK KISKACI GELİYOR

Program kapsamında kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde kullanılacak veri altyapısının geliştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) bulunan gelir bilgilerinin, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kredi ve borçluluk verileriyle birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor.

Böylece bankaların kredi kartı limiti belirlerken kişinin yalnızca gelirini değil, mevcut borç yükünü de daha kapsamlı şekilde görebilmesi amaçlanıyor.

GELİRİN 4 KATI SINIRI UYGULANIYOR

Mevcut kurallara göre bir kişinin tüm bankalardaki kredi kartı limitleri, kart sahipliğinin ilk yılında aylık ortalama gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını aşamıyor.

BDDK, Ocak 2026'da yeni kredi kartı başvuruları ve limit artışlarında gelirin belgelerle doğrulanmasına karar vermişti. Yeni sistemle birlikte özellikle yüksek limitli kredi kartlarının kişinin gerçek ödeme gücüyle daha yakından ilişkilendirilmesi ve aşırı borçlanma riskinin azaltılması hedefleniyor.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararıyla bankalara, yüksek kredi kartı limitlerini gelirle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlama yükümlülüğü getirilmişti.

Bu kapsamda 2027-2029 döneminde kredi kartı limitlerinin gelir ve ödeme gücüyle daha yakından ilişkilendirilmesine yönelik yeni veri altyapısının oluşturulması planlanıyor.

TROY'UN KULLANIMI ARTIRILACAK

2027-2029 dönemini kapsayan OVP'de yalnızca kredi kartı limitleri değil, kartlı ödemelerde yerli kart şeması TROY'un kullanımının yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Kartlı ödemelerde TROY'un kullanım oranının artırılması için yeni çalışmalar yürütülecek. Ayrıca ödeme ve elektronik para kuruluşlarının siber saldırılara karşı dayanıklılığını artıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

PARADA YENİ DÖNEM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de Dijital Türk Lirası oldu. Dijital Türk Lirası'nın ekonomik, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

Türkiye'de para transferlerinin önemli araçlarından biri haline gelen FAST sistemi ve FAST katman servislerinin kullanım alanının genişletilmesi için de çalışmalar sürdürülecek.