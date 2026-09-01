Kredi kartı faiz kararı! Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla güncelledi.

Yapılan düzenlemeye göre, yeni dönemde faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve oranlar ağustos ayı ile aynı seviyede bırakıldı. Banka tarafından yayımlanan verilere göre, kredi kartı faiz oranları 2026 yılının başından itibaren sabit tutulmaya devam ediyor. Bu çerçevede, ocak ayından eylül ayına kadar geçen süreçte referans oran ile Türk Lirası cinsinden kredi kartlarına uygulanan azami faiz oranlarında bir değişim yaşanmadı.

BORÇ TUTARINA GÖRE KADEMELİ FAİZ YAPISI SÜRÜYOR

Kredi kartı alışveriş borçlarına uygulanan aylık azami akdi faiz oranlarında, dönem borcu büyüklüğüne göre belirlenen kademeli sistem uygulanmaya devam ediyor. Belirlenen limitler kapsamında, 30 bin Türk Lirası'nın altındaki dönem borçları için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,55 olarak uygulanıyor.

Dönem borcu 30 bin Türk Lirası ile 180 bin Türk Lirası arasında yer alan bireysel kredi kartlarında ise aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,75, bu gruptaki azami gecikme faizi ise yüzde 4,05 seviyesinde geçerliliğini koruyor.

YÜKSEK BORÇLAR VE KURUMSAL KARTLARDA ORANLAR DEĞİŞMEDİ

Dönem borcu 180 bin Türk Lirası’nın üzerinde olan bireysel kredi kartlarında azami aylık akdi faiz oranı yüzde 4,25, azami gecikme faizi oranı ise yüzde 4,55 seviyesindeki yerini koruyor. Öte yandan kurumsal kredi kartlarında herhangi bir borç tutarı şartı aranmaksızın tek tip oran uygulaması sürdürülüyor.

Borç büyüklüğüne bakılmaksızın tüm kurumsal kredi kartları için azami aylık akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 olarak uygulanmaya devam ediyor.

NAKİT ÇEKİM VE KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI

Kredi kartından gerçekleştirilen nakit çekim ve kullanım işlemlerinde de eylül ayında bir değişiklik yapılmadı. Bu işlemlerde aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 olarak uygulanacak.

Açıklanan bu üst sınırlar, Kredili Mevduat Hesapları (KMH) üzerinden gerçekleştirilen işlemler için de aynı oranlarla uygulanmaya devam edecek.