Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! "Enver Altaylı, Osman Sınav'ı tehdit etti"

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada tanık olarak ifade veren Osman Aksu, Osman Sınav’ın 2004’te Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, kendisine 'Kurtlar Vadisi' dizisi için "Ya dizinin formatını değiştir ya da diziyi bırak" denildiğini anlattı.

KURTLAR VADİSİ TEHDİDİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında 'Kurtlar Vadisi' dizisi de mercek altına alınmıştı. Dosyada tanık sıfatıyla ifade veren Osman Aksu, dizinin yapımcısı ve ilk yönetmeni Osman Sınav'ın, Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

"YA DİZİYİ DEĞİŞTİR YA DA BIRAK"

Osman Aksu, Osman Sınav'a "Dizinin formatını değiştireceksin" dediklerini, kendisinin de "Asla dizinin formatını değiştirmem" yanıtını vermesi üzerine, "O zaman diziyi bırakacaksın" denildiğini anlattı.

'AĞABEY, OSMAN SINAV' GELDİ

Habertürk'ün haberine göre; Aksu, olayın 2004 yılının temmuz veya ağustos ayında yaşandığını belirterek, o dönemde Avcılar'daki bir dernekte yaşananları şöyle anlattı:

"2004'ün temmuz veya ağustos ayıydı. Tahsin Sefa diye bir arkadaşım var, onu ziyarete gitmiştim. Biz muhabbet ederken odasına bir genç girdi. 'Ağabey,' dedi, 'Osman Sınav geldi'.

Muhabbet ederken Tahsin Bey, Osman Sınav’a, 'Ağabey, moralsiz gibisin, rahatsız mısın?' dedi. Tahsin Bey, 'Biraz yalnız görüşelim' deyince ben kalktım ama Tahsin Bey bırakmadı. Sonra, 'Nedir?' diye sorunca Osman Sınav da doğrudan Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini, dizinin formatını değiştirmesinin istendiğini anlattı.

'Senin Enver Altaylı'yla işin ne, ne işin olur?” dedi. 'Dizinin formatını değiştirmemi istiyorlar'. 'Ya diziyi devredeceksin ve ayrılacaksın ya da formatını değiştireceksin' dediler"

"BEN BİR DÜŞÜNEYİM"

Osman Aksu, Tahsin Sefa'nın da Osman Sınav'a, "Senin hâlin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl, eğer formatını değiştirmeyeceksen" dediğini aktardı.

Sınav'ın ise "Ben bir düşüneyim" yanıtını verdiğini belirten Aksu, sonrasında yaşananları bilmediğini ifade etti.

OSMAN SINAV 2004'TE DİZİDEN AYRILDI

Osman Sınav, 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı. Dizi, 2007 yılında “Kurtlar Vadisi Pusu” adıyla yeniden ekranlara döndü. (Habertürk)