Koruma altındaki araziye cezaevi yapılacak! Üç bakanlık el sıkıştı

Kayseri’nin Develi ilçesinde yer alan, "Önemli Doğa Alanı" veri tabanında kayıtlı ve bölgenin gıda üretimi açısından önem taşıyan 220 bin metrekarelik (22 hektar) tarım arazisi yapılaşmaya açıldı. BirGün'den İlayda Kaya'nın haberine göre Reşadiye Mahallesi sınırları içerisindeki 508 ada 1, 30 ve 28 nolu parsellerin bir kısmını ya da tamamını kapsayan alan, Adalet Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda cezaevi yapımı için ayrıldı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PLANI DEĞİŞTİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gelen talep üzerine üst ölçekli imar planında değişikliğe gitti. Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ana kararlarında "Tarım Alanı" ile "Doğal ve Ekolojik Yapısı Korunacak Alan" statüsünde bulunan arazi, Bakanlık tarafından hazırlanan Gerekçe Raporu ile "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı" ilan edildi.

İTİRAZ İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2026 tarihinde onayladığı plan değişikliği kararı, 6 Ağustos itibarıyla Kayseri Valiliği’nde askıya çıkarıldı. Söz konusu imar değişikliği kararına karşı yasal itirazların yapılması için 6 Ağustos tarihinden itibaren 30 günlük yasal süre tanındı.

TARIM BAKANLIĞI TARIM DIŞI KULLANIMA ONAY VERDİ

Bölgedeki ekime elverişsiz araziler yerine koruma altındaki tarım arazisinin cezaevi inşaatına tahsis edilmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı da rol aldı. Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında 220 dönümlük arazinin tarım dışı amaçla kullanılmasına resmi onay verdi. Plan değişikliğiyle birlikte koruma altındaki tarım arazisi cezaevi inşaatına tahsis edilmiş oldu.