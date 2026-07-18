Artvin'deki maden projesi için bilirkişi keşfi yapıldı: Bölge halkı ÇED kararına itiraz ediyor

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dereiçi köyünde, AGARA Madencilik'in hayata geçirmek istediği maden projesine ilişkin açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif öncesinde bölgede toplanan vatandaşlar, pankart ve sloganlarla projeye tepki gösterdi.

Yaklaşık bin 700 hektarlık ruhsat sahasına sahip proje için şirketin yalnızca 19 hektarlık alan üzerinden aldığı "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle açılan davada, 7 köy tüzel kişiliği ile çevre köylerden 254 kişi davacı olarak yer aldı.

Keşfin ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, projenin uygulanmasının ciddi ekolojik riskler taşıdığını savundu. Bölgenin heyelan sahası olduğunu belirten Kurdoğlu, alanın Kafkasya Ekolojik Bölgesi'nin en önemli doğal alanlarından biri olduğunu ve Avrupa'nın koruma öncelikli 100 orman alanı arasında yer aldığını söyledi.

Mevcut ÇED süreciyle madencilik faaliyetinin yürütülmesinin mümkün olmadığını savunan Kurdoğlu, yeni bir ÇED süreci işletilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve davanın avukatı Bedrettin Kalın ise keşfin olumlu geçtiğini belirterek, projenin yalnızca Çukur ve Dereiçi köylerini değil, Çağlayan Vadisi'nin tamamını etkileme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Kalın, ruhsat alanının bin 679 hektar olmasına rağmen ÇED sürecinin sadece 19 hektarlık bölüm için yürütüldüğünü belirterek, bunun birçok madencilik projesinde uygulanan bir yöntem olduğunu öne sürdü. Ruhsat sahasının ÇED alanı dışında da sondaj çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kalın, bunun ilerleyen süreçte projenin genişletilmesinin planlandığına işaret ettiğini savundu. (ANKA)