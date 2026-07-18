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Korkuluksuz balkon ölüm getirdi: Uyurken aşağı düştü

Muğla'nın Milas ilçesinde, evinin korkuluksuz balkonunda uyurken dengesini kaybedip düşen 57 yaşındaki 2 çocuk babası Dursun Kaya hayatını kaybetti.

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Korkuluksuz balkon ölüm getirdi: Uyurken aşağı düştü

Muğla'nın Milas ilçesinde evinin balkonunda uyuyan 57 yaşındaki Dursun Kaya, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

BALKONDA UYURKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, bu sabah saatlerinde Milas ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 57 yaşındaki Dursun Kaya, evinin balkonunda uyuduğu sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Çevresinde herhangi bir güvenlik duvarı veya korkuluk bulunmayan balkondan aşağı düşen Kaya, ağır yaralandı.

Korkuluksuz balkon ölüm getirdi: Uyurken aşağı düştü - Resim : 1

2 ÇOCUK BABASIYDI, HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 2 çocuk babası Dursun Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Kaya'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan üzücü olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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