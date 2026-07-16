Korgan’da maden direnişi sürüyor: Jandarma gece dayanışma çadırını kaldırdı!

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Turnalar Yaylası'nda Taşyapı şirketinin maden sondaj çalışmalarına karşı nöbet tutan yöre halkı ve Korgan Aybastı Kabataş Çevre Derneği'nin (KAKÇEV) kurduğu dayanışma çadırı, gece saatlerinde jandarma ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bilirkişi raporunda bile sondaj çalışmalarının doğaya olumsuz ve geri dönülemez şekilde zarar verdiğinin belirtildiğini ifade eden KAKÇEV Sözcüsü Feridun Güney, mahkeme kararını beklerken mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Güney, dayanışma çadırını halkın talebi doğrultusunda kurduklarını da vurgulayarak, tüm yurttaşlara mücadeleye destek çağrısında da bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bilirkişi raporunda değil, maden işletmesinin kurulması, burada yapılan sondajların bile doğaya olumsuz ve geri dönülemez zararlar verdiği tespit edilmiş durumdadır. Önümüzdeki birkaç gün içinde mahkemenin kararını açıklamasını bekliyoruz"

BİNLERCE ENDEMİK BİTKİ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bölgede Bolaman Havzası kapsamında yürütülen Bal Ormanı Projesi bulunduğunu hatırlatan Güney, yaylanın binlerce endemik bitki türüne ev sahipliği yaptığını ve arıcılık açısından da son derece önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Ekskavatörler ve sondaj makinelerinin bu yaşam alanlarında çalışmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Güney, faaliyetlerin durdurulmasını istedi.

"DOĞA KATLİAMININ BİR AN ÖNCE DURDURULMASINI İSTİYORUZ"

Feridun Güney, Bolaman Havzası kapsamında bölgede büyükbaş hayvancılık ve Karayaka koyunculuğunun da sürdürüldüğünü belirterek, tüm bu doğal ve ekonomik değerler dikkate alınarak "buradaki doğa katliamının bir an önce durdurulmasını talep ettiklerini" bildirdi.

JANDARMA BARİKAT KURDU

Güney ayrıca, Ordu Çevre Derneği'nin (ORÇEV) bölgede düzenleyeceği etkinliğe de katılım çağrısı yaparak mücadelenin büyütülmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, çevre mücadelesine destek amacıyla bölgeye gitmek isteyen Ordu Çevre Derneği üyeleri Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi polis noktasında ve Kabataş ilçesinde durdurularak GBT sorgulamasından geçirildi.

Ancak bu kontrole rağmen çevrecilerin yaylaya geçişi jandarma tarafından engellenmek istendi. Gruptakiler, farklı yollardan yaylaya ulaşmayı başardı.

"MADEN ÇALIŞMASI HUKUKA AYKIRIDIR"

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, protestocuların yaylaya hareketinden önce yaptığı açıklamada, İdare Mahkemesi'nin daha önce maden faaliyetine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ancak kararın istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldığını anımsattı.

Gönül, aynı gün açıklanan bilirkişi raporunun ise maden faaliyetinin kamu yararı taşımadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Keşif raporunda açıkça 'Burada bir maden çalışmasının kamuya yararı yok, zararı vardır' deniliyor. Buna rağmen Ordu İdare Mahkemesi henüz esas kararını vermedi. Mevcut durumda sürdürülen maden çalışması hukuka aykırıdır" dedi.

"MAHKEME KARARLARINA AYKIRI BİR ÇALIŞMA"

Anayasa'nın 56'ncı maddesinin yurttaşlara çevreyi koruma sorumluluğu yüklediğini hatırlatan Gönül, şirketten gerekli izin ve belgeleri talep edeceklerini söyledi.

"Bölgede hukuksuz, yasaya ve mahkeme kararlarına aykırı bir çalışma yürütülüyor" diyen Gönül, geçmişte de gerekli izin belgelerinin bulunmadığını, bugün de aynı durumun sürdüğünü öne sürdü.

Gönül, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Biz Ordu Çevre Derneği olarak buraya devamlı geleceğiz. Burada olmaya çalışacağız” diye konuştu. (ANKA)